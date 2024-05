Sebastian Klaus frisch verliebt: Ist das ein erster Hinweis auf seine neue Freundin?

Hamburg - Erst kürzlich verriet der Ex-Bachelor Sebastian Klaus (36), dass er nach den Dreharbeiten zur Show wieder jemanden date. Die Dame, mit der er noch in der Kennenlern-Phase sei, wolle vorerst nicht in die Öffentlichkeit. Doch wo ein Geheimnis ist, da sind natürlich auch die Netzdetektive nicht weit ...

Sebastian Klaus (36) durfte in diesem Jahr schon so einige Rosen verteilen. © Screenshot/Instagram/_sebastianklaus_ (Bildmontage)

Im Interview mit TAG24 vor wenigen Wochen erklärte Sebastian noch, dass Dennis die neue Frau an seiner Seite bislang noch gar nicht kennengelernt habe. Bei der Bromance, die die beiden inzwischen führen, gleiche das ja auch schon einem ersten Kennenlernen mit der Familie.

Doch ein solches Treffen könnte inzwischen stattgefunden haben. Zumindest, wenn man den Social-Media-Spürhunden glaubt.

Kein Geheimnis ist, dass Sebastian das "Bachelor"-Paar Dennis Gries (30) und Katja Geretschuchin (28) am Wochenende mit einem Besuch in Kempten überraschte. Was schon in diversen Instagram-Storys der Reality-TV-Stars zu sehen war, fasste Dennis nun noch einmal in einem Recap-Post auf seinem Account zusammen.

Dabei sind die drei beim Schnacken, Tanzen, Minigolf-Spielen und beim Essen zu sehen. Doch wer hielt in der ganzen Zeit eigentlich die Handy-Kamera? "Wer auch immer dich da begleitet hat ... gut filmen kann er/sie auf jeden Fall schon mal", heißt es dazu auch in einem Kommentar.

Klar ist: Sebastian wurde auf seiner Reise noch von einer weiteren Person begleitet. Ob er also seine Herzensdame nun offiziell vorstellte?