Bachelorette-Boy Leon zeigt sich erstmals wieder seinen Fans: Ein Detail fällt sofort auf!

Hamburg - Erst vor rund einem Monat hatten Leon Knudsen (35) und seine Freundin Miriam verkündet, Nachwuchs zu erwarten. Doch um den ehemaligen Bachelorette -Boy ist es zuletzt ziemlich still geworden.

Leon und Miriam genossen zu Ostern die gemeinsame Zeit in der freien Natur. © Screenshot Instagram/msmerci (Bildmontage)

Er deaktivierte sogar seinen Instagram-Account, auf dem er sich immer mal wieder zu aktuellen Geschehnissen im Bachelor-Universum zu Wort gemeldet hatte, und zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Die Baby-Bombe ließ schließlich auch seine Freundin Miriam auf ihrem Instagram-Account platzen: Sie war es, die Leons Fans wissen ließ, dass sie nicht nur glücklich an der Seite des Hamburgers ist, sondern auch ein Kind von ihm erwartet.

Danach wurde es allerdings auch auf ihrem Account wieder still - bis jetzt.

Denn am Osterwochenende zeigte sich das Paar gut gelaunt in Miriams Story. Dabei war zu sehen, wie Leon an einem Zaun stand und Hochlandrinder fütterte. Von Miriam gabs außerdem ein paar Streicheleinheiten für die haarigen Tiere. Doch nicht nur Tierliebhabern dürfte bei der Story das Herz aufgehen.

Denn Miriam zeigte sich in dem kurzen Clip auch erstmals mit ihrem Babybauch, der sich inzwischen schon deutlich unter ihrem Kleid abzeichnete.