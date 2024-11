Bachelorette-Gewinner Alex Hindersmann: "Komme sehr gut alleine klar"

Er und sein Sohn seien bereits so gut eingespielt, dass es nur selten Momente gebe, in denen er an seine Grenzen stoße. Im Gegenteil: Er genieße jeden einzelnen Moment mit dem kleinen Mann. "Ich liebe meinen Sohn und würde alles für ihn machen. Ich hoffe, er kann irgendwann sagen, dass er eine tolle Kindheit hatte", so Alex weiter.

Die RTL-Moderatorin Laura Papendick (35) und der Ex-"Bachelorette"-Sieger Alexander Hindersmann wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern. © Screenshot/Instagram/alexander_hindersmann (Bildmontage)

"Laura liebt ihren Job und das kann ich so gut verstehen", betont Alex in dem Q&A. Deshalb sei er froh, in einer Zeit zu leben, in der auch Väter diejenigen sein dürfen, die zu Hause bleiben. Er und die RTL-Moderatorin scheinen da also eine gute Aufteilung für sich gefunden zu haben.

Um ihre Reisen beneide er seine Partnerin jedenfalls nicht. "Nein, gar nicht", so Alex weiter. Vielmehr freue er sich dann auf die gemeinsamen Urlaube als kleine Familie.

Das Einzige, was ihm aktuell manchmal fehle, sei der Sport, der leider viel zu kurz komme. Den wolle er in Zukunft wieder häufiger machen. Und wenn er noch etwas ändern könnte? "Ich bin ab und zu nicht so fair zu Laura, weil ich Phasen habe, wo ich sehr schnell gereizt bin", ist der 35-Jährige ganz ehrlich. Doch er arbeite an sich und seiner Einstellung.

Und wer weiß – vielleicht würde ein bisschen mehr Sport der Gereiztheit ohnehin schon entgegenwirken ...