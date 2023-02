"Bachelorette"-Gewinner rechtfertigt sich nach Gender-Reveal: "Für mich ist das auch nicht leicht"

Mädchen oder Junge? Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) lassen diese Frage vorerst noch offen. © Screenshot Instagram/alexander_hindersmann (Bildmontage)

Anfang der Woche veröffentlichte Alex gleich mehrere Hinweise auf eine anstehende Baby-Party auf seinem Instagram-Account.

Dann veröffentlichte er ein Video, in dem er und Laura festlich gekleidet neben einem großen Luftballon stehen, darauf die Frage: "Boy or Girl?"

Einen Moment später können Zuschauer beobachten, wie Alex mit einer Nadel in den Ballon stechen will. Doch der machte zumindest beim ersten Versuch keine Anstalten zu zerplatzen. Damit endet der Clip, und die Follower blieben natürlich genauso schlau wie vorher: Bekommen die beiden nun ein Mädchen oder einen Jungen?

Alex reagierte am Dienstag schließlich auf seine teils wohl ganz schön verärgerten Follower und erklärte: "Ich würde gerne am liebsten alles mit euch teilen (...) Aber da wir nicht eine große 'Babyparty' machen konnten, müssen wir Anfang März noch eine zweite machen", schrieb er in seiner Story.

Dann erst würden nämlich auch Lauras Freunde von dem Geschlecht des Kindes erfahren.

"Für mich ist das auch nicht leicht, weil ich gerade vor Stolz und Freude platze", erklärte Alex weiter und betonte zudem: "Ich/Wir machen das nicht, um irgendjemand zu ärgern."