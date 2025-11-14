Kristina schießt den Vogel ab: Die schönsten und verrücktesten Outfits des Bambis
Grünwald - Am Donnerstagabend herrschte im bayrischen Grünwald anlässlich der 74. Bambi-Verleihung ein Hauch von Hollywood. Auch wenn die deutschen (und internationalen) Promis sich nicht zu ganz so verrückten Outfits hinreißen ließen wie die US-Kollegen bei der Oscar-Verleihung - so gab es doch das ein oder andere denkwürdige Outfit zu bestaunen.
Kristina Vogel (35) zauberte bei einer Aftershowparty das wohl schrillste Dress des Abends aufs Parkett: Die Ex-Radsportlerin tauchte in den Bavaria Filmstudios mit zwei Diskokugeln als Schulterpolster auf!
Auf dem roten Teppich vor der Verleihung war es indes vor allem Lena Gercke (37), die alle Blicke auf sich zog. Während viele Stars in typisch deutscher Manier doch eher klassisch-schick gekleidet zu der Preisverleihung erschienen, bewies das Model Mut zu nackter Haut.
Die Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel kam in einem schwarzen Dress, das aus viel transparentem Stoff und etwas Spitze bestand. Deutlich waren ihr durchtrainierter Bauch sowie ihre Oberweite zu erkennen.
Ihre Model-Kolleginnen Franziska Knuppe (50) und Barbara Meier (39) schwebten nicht ganz so freizügig über den roten Teppich, dafür aber wesentlich farbenfroher - in je einem blauen und einem mit Blüten überstickten Abendkleid.
74. Bambi: Heidi Klum und ihr Gatte kommen klassisch-schick, Bill Kaulitz schrill wie immer
Für internationales Flair sorgte neben Sängerin Cher (79) auch Cate Blanchett (56). Die Oscar-Preisträgerin trug am Donnerstagabend ein lilafarbenes Fussel-Kleid, als sie ihren Bambi in der Kategorie "Schauspielerin International" entgegennahm.
Für ihre Verhältnisse beinahe unauffällig war indes Supermodel Heidi Klum (52) gekleidet. Der TV-Star trug eine tolle schwarze Robe, die mit einem floralen Muster überzogen war.
Auch ihr Gatte, Tom Kaulitz (36), ließ die Finger von schrillen Outfits und erschien im klassischen schwarzen Anzug. Ganz anders natürlich sein Zwillingsbruder Bill!
Umgeben von seinen Tokio-Hotel-Kollegen rockte der Sänger nicht nur eine wilde blonde Mähne, sondern auch einen auffälligen schwarz-beigen Einteiler samt zahlreicher Reißverschlüsse und Fransen.
Wie üblich geizte Michelle Hunziker (48) auch bei der 74. Bambi-Verleihung nicht mit ihren Reizen. Als eine von zwei Moderatorinnen der Veranstaltung kam sie im engen, schulterfreien, schwarzen Kleid auf die Bühne in Grünwald.
Titelfoto: Montage: dpa | Felix Hörhager, MICHAELA STACHE / AFP, dpa | Peter Kneffel