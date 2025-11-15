Blanchett und Cher mit Bambi geehrt, "F*ck die AfD"-Ruf bei Dankesrede von Zartmann

Grünwald - Schauspielerin Cate Blanchett (56, "Der Herr der Ringe", "Thor – Tag der Entscheidung") sowie Sängerin und Schauspielerin Cher (79, "Burlesque", "Mamma Mia!") sorgten bei der Bambi-Verleihung für einen Hauch Hollywood.

Die mehrfache Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (56) wurde am Donnerstag mit einem Bambi ausgezeichnet. © Peter Kneffel/dpa

Blanchett gestand unter anderem gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa), dass sie zunehmend mit der Natur verwurzelt sei.

Nicht nur lebe sie mit drei Hunden, Hühnern, Ziegen und Schafen auf dem Land, sie übe sich auch zunehmend im Gärtnern, erklärte sie.

"Darin finde ich Trost und ich fange an, Geduld zu lernen", verriet die mehrfache Oscar-Gewinnerin.

Nach diesem Abend kann sie sich nun den Bambi in der Kategorie "Schauspielerin International" zu den Trophäen stellen.

Bei ihrer Rede mahnte sie Künstler, die eigene politische Verantwortung nicht zu vergessen. Sie betonte, "dass dies sehr dunkle Zeiten" seien, in die die Gesellschaft "abzugleiten drohe".

Auch Sängerin Cher wurde bei dem Event in Grünwald bei München als Legende ausgezeichnet – sieht sich selbst aber einfach nur als arbeitende Frau.