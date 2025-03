Die besten und schrillsten Oscar-Outfits: Lampenschirm, XXL-Dekolleté und helle Farben

Los Angeles (USA) - Darauf hat Hollywood ein ganzes Jahr lang gewartet! Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) traf sich in Los Angeles wieder die Elite der US-amerikanischen und internationalen Filmwelt - die 97. Oscar-Verleihung stand auf dem Programm. Für die Stars natürlich auch eine Zeit, um sich vor der Award-Show modisch gekonnt oder möglichst ausgefallen auf dem roten Teppich zu zeigen.

Ariana Grande (31) war als beste Nebendarstellerin für einen Award nominiert. © Robyn Beck/AFP

Schon mehr als zweieinhalb Stunden bevor die eigentliche Preisverleihung um 1 Uhr deutscher Zeit (16 Uhr Ortszeit) im Dolby Theatre beginnen sollte, erschienen die ersten Promis im Blitzlichtgewitter.

Mit Jeff Goldblum (72) setzte einer der größten Schauspielstars gleich zu Beginn des Spießrutenlaufs über den mutmaßlich längsten roten Teppich der Welt ein modisches Zeichen: Der "Jurassic Park"-Darsteller kam im cremefarbenen Smoking-Jacket und Blümchen-Hemd. Dazu eine lilane Lilie am Revers.



Etwas ausgefallener war das Outfit der zum ersten Mal für einen Oscar nominierten Sängerin Ariana Grande (31). Der "Wicked"-Star kam im Lampenschirm-Look! Doch ob man in dem Dress von Schiaparelli auch bequem im Dolby Theatre sitzen konnte?

Grandes Co-Star, die als beste Hauptdarstellerin nominierte Cynthia Erivo (38), setzte ebenfalls auf einen besonderen Look - wenn auch in gänzlich anderem Farbton. Passend zu ihrer Rolle in "Wicked" erschien sie in einem grünen, ausfallendem Kleid mit Dracula-Kragen bei den Oscars.