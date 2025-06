Barbara Salesch hautnah: So tickt die TV-Richterin abseits der Kamera

Mit Hund, aber ohne Mann: Barbara Salesch (75) genießt ihr Leben als Single. © Friso Gentsch/dpa

Für die TV-Ikone kann es momentan einfach nicht besser laufen. Denn nach ihrem fulminanten Comeback 2022 bei RTL und dem Mitwirken in einem Spielfilm unter der Woche strotzt die 75-Jährige nur so vor Energie.

Über eine ganz persönliche Sache urteilt sie trotz allem Erfolg aber doch: die Liebe! Bis heute sei die gebürtige Karlsruherin nicht verheiratet gewesen, teilte sie in einem Gespräch mit BILD mit.

Bereut habe sie diese Entscheidung aber nie. "Heutzutage muss man nicht mehr heiraten, um zufrieden und erfolgreich zu leben. Früher wäre ich wohl Äbtissin geworden."

Den Gedanken an ein Jawort vorm Traualtar will die Knallhart-Richterin aber nicht ganz beiseiteschieben, sondern lediglich vor sich her. "Ich bin auch weiterhin nicht verheiratet und schiebe Fragen danach regelmäßig in einem 10-Jahres-Rhythmus. Also derzeit frühestens mit 80. Wenn ich die 80 erreicht habe, ist die 90 dran."