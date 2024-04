Ryan Gosling hatte Unterstützung am "Barbie"-Set: Seine Mädels waren da, doch nicht wegen ihm

Weiter verrät er in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" , dass die beiden auch die Choreographie zu dem Hit "I'm just Ken" wesentlich besser können würden als er. Während des Song-Drehs tanzten die zwei "Barbie"-Fans im Backstage mit.

Schauspielerin Eva Mendes (50) drückte Ryan Gosling Backstage die Daumen. © Patrick T. FALLON / AFP

Zu den Academy-Awards am 10. März wurde der "La La Land"-Schauspieler allerdings nicht von seinen Töchtern, sondern seiner Ehefrau Eva Mendes (50) begleitet.

Sie teilte am Abend auf Instagam noch ein kurzes Video vor Ryans Umkleidekabine mit den Worten "Always by my man".

Das Hollywood-Paar geht seit 2011 gemeinsame Wege und unterstützt sich in allen Lebenslagen.