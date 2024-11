"Bauer sucht Frau"-Star ehrlich: Darum rockt Schäfer Heinrich die Bühnen am Ballermann

Schäfer Heinrich (57) wurde durch seine Teilnahme an "Bauer sucht Frau" 2008 bekannt. © Bildmontage: Instagram/schaefer_heinrich_original (Screenshot)

Insgesamt 28 Schafe hat der "Bauer sucht Frau"-Star im Sommer durch die Blauzungenkrankheit verloren.

Nicht nur emotional war das für den leidenschaftlichen Musiker ein herber Schlag, auch finanziell blickte er in den Abgrund. Zu teuer waren Versorgung und Impfungen für seine kranken Schützlinge.

Hoffnung machte dem liebeshungrigen Landwirt nur die Karriere als Party-Sänger am Ballermann auf Mallorca. Und die lief so gut wie nie zuvor: Kaum jemand wurde so häufig gebucht wie der 57-Jährige, kaum jemand brachte solche Stimmung in Bierkönig, Oberbayern und Co.

Das zahlt sich natürlich auch finanziell aus - zum Glück für den Schäfer, der für das Geld gleich gute Verwendung hatte: "Ich mache meine Musik, um die Schafe zu halten und durchzubringen“, erklärt er im Gespräch mit RTL.