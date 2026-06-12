Beliebte Moderatorin mit traurigem Geständnis: TV-Chefs forderten gewisse "Gegenleistungen"

Leipzig - Inka Bause ist inzwischen eine Institution bei " Bauer sucht Frau ". Bereits seit der ersten Staffel moderiert die 57-Jährige die beliebte RTL -Kuppelshow. Ein Markenzeichen der Leipzigerin sind ihre kurzen Haare - hinter denen aber eine traurige Geschichte steckt.

Inka Bause (57) hat erstmals den traurigen Grund hinter ihren kurzen Haaren offenbart. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich glaube, ich habe mir deswegen die Haare abgeschnitten. Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief. Wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht", verrät die TV-Moderatorin gegenüber dem "Myillu"-Magazin.

"Nach der Wende ist mir das immer wieder passiert. Ich kam regelmäßig nach Hause und heulte wie ein Schlosshund", erinnert sich die 57-Jährige rückblickend an ehemalige TV-Chefs, die für berufliche Chancen gewisse "Gegenleistungen" von ihr gefordert hätten.

Frustrierend sei vor allem gewesen, dass sie anschließend mitansehen musste, wie andere Kolleginnen ihre Traumjobs ausüben durften.

"Ich war total verzweifelt. Ich habe ja auch ums Überleben gekämpft, brauchte das Geld", führt die heutige TV-Bekanntheit weiter aus.

Nachdem der berufliche Erfolg lange Zeit ausgeblieben sei, habe sich 2005 alles geändert.