12.06.2026 14:09 Typveränderung nach "Let's Dance"-Sieg: So sieht Anna-Carina Woitschack nicht mehr aus

Anna-Carina Woitschack hat sich nach ihrem Sieg bei "Let's Dance" eine optische Verwandlung getraut. Ihre Fans fahren voll drauf ab!

Von Maurice Hossinger

Köln - Damit gehört ihr triumphaler Sieg bei "Let's Dance" endgültig der Vergangenheit an! Anna-Carina Woitschack (33) hat sich einer bemerkenswerten Typveränderung unterzogen und erstrahlt ab sofort in ganz anderem Glanz.

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat sich einer sichtbaren Verwandlung unterzogen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack Über drei Monate hinweg hatte sich die Ex-Frau von Schlager-Moderator Stefan Mross (50) bis an die Spitze bei "Let's Dance" gekämpft, jetzt hat offensichtlich ihr altes "Ich" dran glauben müssen. Auf Instagram hat sich das ehemalige DSDS-Sternchen deshalb jetzt von einer neuen, glanzvolleren Seite gezeigt. "Nach langer Zeit habe ich mir heute endlich mal wieder einen Friseurbesuch gegönnt", schreibt die Sängerin zu ihrer haarigen Umwandlung. Promis & Stars Das wäre eine Polit-Sensation: Hape Kerkeling bald neuer Bundespräsident? "Ich schließe nichts mehr aus" Heißt im Klartext: Deutlich hellere Haare, ein neuer Schnitt und jede Menge Positivität! Die erntet Anna-Carina auch in den Kommentaren von einem Großteil ihrer Fans. Die sind angesichts der erfrischten Optik nämlich aus dem Häuschen und überhäufen die 33-Jährige mit haufenweise netten Nachrichten.

Anna-Carina Woitschack hat an "Let's Dance"-Sieg zu knapsen