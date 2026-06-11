Kein Geburtstagsgeschenk vom Papa: Neuer Input für Rosenkrieg zwischen Anahita und Ex-Mann

Stuttgart - Anahita Rehbein (32) berichtet ihren Followern auf Instagram vom Kindergeburtstag ihres Sohnes und feuert damit sicherlich den Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann weiter an.

Der Geburtstagstisch bei Mama Anahita Rehbein ganz im Spiderman-Look. © Screenshot: Instagram.com/anahita_rehbein

"Aber das ist doch nicht meine Schuld Mama, oder?", fragte der fünfjährige Sohn von Anahita Rehbein (32) seine Mutter, wie sie auf Instagram berichtet.

Den Geburtstagsmorgen verbrachte der frischgebackene fünfjährige Max bei seinem Vater. Anahita hat erfahren, dass Max wohl noch kein Geschenk von seinem Vater bekommen habe. Stattdessen war er mit ihm frühstücken und Freunde treffen.

Sie wisse auch, dass ein Kumpel ihm einen Kuchen gebacken hat und er Geschenke von Freunden bekommen habe. "Mich schockiert oder überrascht es gar nicht".

Er bekomme das Geschenk wohl, wenn er wieder von seiner Mutter zurück ist. Die Stuttgarterin finde auch ein Frühstücksrestaurant nicht den geeigneten Ort für einen Kindergeburtstag.

Nach der Trennung vor zwei Jahren teilen sich die Eltern das Sorgerecht für Max. Nach Streitigkeiten über den Umgang regelte ein Familiengericht die konkreten Umgangszeiten. So wurde auch veranlasst, dass Max seinen Geburtstag mit einem Elternteil morgens und mit dem anderen nachmittags feiert. Anahita feierte also nachmittags mit ihrem Sohn den Geburtstag, den Vormittag verbrachte er beim Vater.

Am nächsten Tag ist die Influencerin schockiert, dass ihr Sohn von seinem Vater Jörg Echtermann noch kein Geburtstagsgeschenk bekommen hat.