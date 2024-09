Beckham-Frau färbt ihre Hunde bunt, Fans schockiert

New York City (USA) - Cool oder doch Tierquälerei? Nicola Peltz-Beckham (29) hat das Fell ihrer zwei Bologneser- Hunde kunterbunt gefärbt und das Ergebnis zunächst auf Social Media präsentiert. Viele Fans reagierten schockiert.

Normalerweise haben die beiden Bologneser weißes Fell. Aktuell ist ihr Fell kunterbunt gefärbt. Nicola Peltz-Beckham (29) scheint es zu gefallen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/nicolaannepeltzbeckham (2)

In einem Video, welches sowohl auf Instagram als auch auf TikTok veröffentlicht wurde, hält die Frau von Brooklyn Beckham (25) eine ihrer Fellnasen stolz in die Kamera. Besonders kritisch: Das gesamte Fell des Tiers ist pink-orange gefärbt.

Auch der zweite Hund des Paars hat ordentlich Farbe abbekommen. Auf einem Foto, das Beckham-Spross Brooklyn später in seiner Instagram-Story teilte, ist der andere Vierbeiner mit einem rosa-violetten Fell zu sehen.

Statt positiv reagierten viele User nahezu fassungslos auf die verrückte Verwandlung der Bologneser. "Was hast du mit dem Hund gemacht?", will beispielsweise ein schockierter Fan wissen. Ein anderer merkt an: "Das hast du deinem Hund nicht angetan."

Einige sprachen davon, wie traurig die Vierbeiner doch aussehen und dass sie wie Kuscheltiere wirken. Mit der herben Kritik hat das Beckham-Paar wohl nicht gerechnet. Mittlerweile hat Nicola den Clip von ihrem Account gelöscht.

Verboten ist das Fell-Färben von Hunden hierzulande zwar nicht, doch Experten raten eher davon ab. So kann die Farbe wie beim Menschen auch teils zu schweren allergischen Reaktionen führen.