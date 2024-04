Ben Becker bekam Dschungelcamp-Anfrage: "Wie Tarzan einen Lendenschurz anlegen"

Berlin - Schauspieler Ben Becker (59) schaut nach eigenem Bekunden auch Trash-TV und plante eine Teilnahme am Dschungelcamp .

Ben Becker (59) sieht die RTL-Live-Show "Die Passion" mehr als kritisch. © Jens Kalaene/dpa

"Ich schäme mich gerne fremd. Wenn ich nicht ernsthaft beschäftigt bin, darf ich keinen Fernseher bei mir haben", sagte der 59-Jährige im Interview mit dem "Berliner Kurier" und fügte an: "Ich erfreue mich daran wie auch alle anderen Zuschauer, aber ich lebe nicht danach."

Zudem sei er in seinen Worten auch "fassungslos", was er sich an "Schrott-Formaten" anschaue.

Mit der RTL-Live-Show "Die Passion", die an Ostern lief, könne der Künstler trotz seiner Hass-Liebe für Trash-TV aber nichts anfangen.

"Um Gottes willen!", platzte es aus Becker heraus. In seinen Augen sei es "blasphemisch" und er wird noch deutlicher: "Ich glaube nicht, dass man damit die jungen Leute anspricht. Das ist eine Art von Verdummung, die da herrscht, für die ich mich schäme und die mich traurig macht", machte der Schauspieler seinen Standpunkt deutlich.

Der gebürtige Bremer sei auch einmal fürs Dschungelcamp angefragt worden. "Wir haben auch verhandelt. Ich habe aus Spaß gesagt, ich will eine Million. Da haben sie gesagt: 'Ja, ist okay.' So eine hohe Gage gab es bisher noch nicht", erzählte er weiter im Gespräch.