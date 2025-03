Bert Wollersheim und Ginger zeigen sich trotz Ehe-Aus knutschend: "Die geilste Trennung ever"

Düsseldorf - Der Altersunterschied von knapp 36 Jahren war am Ende einfach zu groß für Bert Wollersheim (74) und seine Ginger (38). Die Laune davon verhageln lassen wollen sich die Rotlicht-Ikone aus Düsseldorf und das ehemalige Webcam-Girl aber nicht.

In einem Videoclip in den sozialen Netzwerken zeigen sich Bert Wollersheim (74) und seine Ginger (38) trotz Ehe-Aus Arm in Arm. © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Instagram/gingercostellowollersheim (Screenshots, 2)

Ganz im Gegenteil! In einem Clip in den sozialen Netzwerken zeigt sich das Ex-Paar bis über beide Ohren strahlend und voller Eintracht.

"Wir sehen uns trotzdem weiterhin. Die Wollersheims bleiben die Wollersheims", schmettert die 38-Jährige inbrünstig auf ihrem TikTok-Kanal in die Kamera, ehe sie Bert anschaut, ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt und fröhlich ergänzt: "Das ist mein Ex-Mann!"

Anders als bei vielen ehemaligen Paaren scheint ein Rosenkrieg bei Bert und Ginger also in ganz weiter Ferne.

"Nur, weil wir getrennt sind, heißt das nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig mit dem Messer attackieren wollen", mein Ginger dazu und kommt zum Schluss: "Die geilste Trennung ever, ever, ever! Leute, nehmt euch mal ein Beispiel daran. Wir bleiben die besten Freunde - nur ohne Sex!"