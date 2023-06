Berühmter Comedian nahm 20 Kilo ab - doch er wollte lieber wieder "pummelig" sein

Los Angeles - In den vergangenen zehn Jahren schaffte Eric André (40) in den USA den Aufstieg zum Comedy-Star. Vor allem seine "The Eric Andre Show", eine abgedrehte Parodie auf klassische Late-Night-Formate, erfreut sich bei seinen Fans großer Beliebtheit. Für die sechste Staffel der Sendung legte er nun eine krasse Transformation hin - doch die war nicht von langer Dauer ...