Bettina Böttinger geht auf AfD-Chefin los: "Alice Weidel lebt eine Lüge!"

Alles in Kürze

Bettina Böttinger (68) moderierte im WDR unter anderem die Talkshow-Formate "Kölner Treff" und "B. trifft ...". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die AfD braucht Protagonistinnen wie sie, weil sie so durchsetzungsstark ist und gut ankommt in der Öffentlichkeit", sagte Böttinger dem "Stern". "Und doch lebt Alice Weidel eine Lüge, weil sie sich vormacht, dass sie in ihrer Partei und bei den Wählern vorbehaltlos akzeptiert wird."

Weidel widerspreche "dem 50er-Jahre-Tradwife-Ideal der heterosexuellen Gattin und Hausfrau", meint Böttinger. "Das ist geschickt: Die AfD bedient zwei Frauenbilder – beide macht sie vermittelbar."

Sie finde es ohnehin "erstaunlich", sagte Böttinger, "dass die Frauen, die in Europa die Rechte verkörpern, alle nicht das Leben führen, das ihre Parteien für Frauen vorsehen".

"Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat ein uneheliches Kind und ihren Mann rausgeworfen, als er sie betrogen hat. Die französische Politikerin Marine Le Pen ist zweimal geschieden und lebt jetzt allein."

Über die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (69, CDU) sagt Böttinger: "Was queere Politik anbelangt, sehe ich die Regierung sehr kritisch. Mich stört, wie viele jetzige Kabinettsmitglieder 2017 gegen die Ehe für alle gestimmt haben."

Dazu zählen Landwirtschaftsminister Alois Rainer (60), Forschungsministerin Dorothee Bär (47), Innenminister Alexander Dobrindt (55), Verkehrsminister Patrick Schnieder (57), der Kanzleramtschef Thorsten Frei (51).