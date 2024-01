Das denkt Julian Claßen über das überraschende Comeback seiner Ex-Frau Bibi

Julian Claßen (30) und Bianca Claßen (30) waren 13 Jahre liiert und haben zwei gemeinsame Kinder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_ , Screenshot/Instagram/biancaheinicke

Nachdem sie komplett von der Bildfläche verschwunden war, ist die Mutter der beiden Kinder Lio (5) und Emily (3) endlich wieder zurück. "Es fällt mir schwerer als erwartet, all meine Gedanken in einem Text an euch zu verfassen, denn seit weit mehr als einem Jahr habe ich nun nichts mehr aktiv mit euch geteilt", schrieb sie in ihrem neuesten Post auf Instagram.

Nach der Trennung von Julian hatte sich Bianca aus den sozialen Medien zurückgezogen. Sie habe zu diesem Zeitpunkt eine private Entscheidung getroffen, die ihr Leben schlagartig in jedem Bereich verändert habe. Sie wollte einfach nicht mehr so weitermachen wie zuvor.

"Ich musste erstmal lernen, was mein neues Leben ist, wie ich wollte, dass es ist - und auch wie ich wollte, dass es nicht ist", gab die 30-Jährige zu.

Zu dem überraschenden Comeback auf Instagram hat auch ihr Ex-Mann eine klare Meinung und verfasste unter dem Beitrag einen Kommentar – den er kurz darauf auch schon wieder löschte.