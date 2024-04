Comeback nach Monaten: Das möchte Bianca "Bibi" Heinicke jetzt mit ihren Fans teilen

Bianca "Bibi" Heinicke (30) hat sich nach dreimonatiger Pause wieder bei ihren Fans gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/biancaheinicke

"Hallo, ihr Lieben", begrüßt die zweifache Mama ihre 8,4 Millionen Follower, die ihr trotz ihrer Abstinenz weiter treu geblieben sind. "Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen. Ich kann das gerade irgendwie nicht in Worte fassen", führt sie weiter aus.

Es sei wieder Monate her, dass sie ihren letzten Post online gestellt habe und deshalb wolle sie ihren Anhängern erzählen, was in dieser Zwischenzeit passiert sei und warum sie mit einer erneuten Meldung bis jetzt gewartet habe.

"Ich wollte für mich hundertprozentige Klarheit und Sicherheit haben, wie will ich Social Media weiter nutzen, wie will ich mich damit wohlfühlen, worauf möchte ich achten, was will ich auf gar keinen Fall mehr und was genau will ich eigentlich hier vermitteln", erklärt "Bibi" in der Story.

Daher habe sie sich sehr viele Fragen gestellt und sich viele Gedanken gemacht, sie sei aber auf alle Antworten gekommen, die sie brauche, um sich damit richtig sicher und wohl zu fühlen. "Ich habe so ein brennendes Feuer in mir und so eine Energie, dass ich endlich wieder starten möchte."