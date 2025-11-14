Extravagantes Outfit: Bianca Heinicke macht "zweigeteilt" die Bambi-Awards unsicher
München - Bianca Heinicke (32) ist inzwischen für jede Überraschung gut. Jetzt hat sie einen erneut denkwürdigen Auftritt bei den Bambi-Awards in München hingelegt.
Während die anderen Promis in üblicher, eleganter Kleidung über den roten Teppich liefen, sorgte die 32-Jährige mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen.
Denn die Ex-Frau von Julian Claßen (32) passte sich dem Ganzen nicht vollständig an - sondern nur zur Hälfte. Sie schminkte nämlich nur eine Gesichtshälfte, während die anderen blass blieb. Und auch ihre Garderobe war zweigeteilt: rechts ein Abendkleid und links T-Shirt und Jeans.
"Als ich das letzte Mal ungeschminkt über den roten Teppich gelaufen bin, hat das für eine Menge Aufregung gesorgt. Deswegen hab ich gedacht, wir greifen das Thema noch mal auf", erklärt die zweifache Mutter am Rande der Bambi-Awards gegenüber des Veranstalters.
Daher habe sie sich "zweigeteilt, um zu zeigen, dass das eigentlich eine Maske ist. Ein Kostüm, das wir uns anziehen", führt die Internet-Bekanntheit weiter aus.
Nacht-und-Nebel-Aktion: So ist Bianca Heinicke auf die Idee des Outfits gekommen
Viele Leute seien der Meinung, dass man das brauche, um sich genug zu fühlen bei solchen Veranstaltungen oder für den Alltag und da wolle sie einfach drauf aufmerksam machen, "dass wir auch ganz natürlich genug sind, um uns auf dem Bambi zu zeigen."
Doch wie ist sie auf diesen Einfall gekommen? "Die Idee ist sehr spontan bei einem anderen Shooting entstanden", erklärt Bianca.
Eine Freundin ihres neuen Partners Timothy Hill (30) habe das Outfit dann für sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geschneidert.
"Wir haben es gestern Abend erst fertiggestellt", gesteht der Social-Media-Star.
Schon vor wenigen Wochen überraschte "Bibi", als sie sich beim Deutschen Fernsehpreis 2025 einen mutigen Auftritt gönnte und ungeschminkt über den roten Teppich schritt.
