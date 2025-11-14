Extravagantes Outfit: Bianca Heinicke macht "zweigeteilt" die Bambi-Awards unsicher

München - Bianca Heinicke (32) ist inzwischen für jede Überraschung gut. Jetzt hat sie einen erneut denkwürdigen Auftritt bei den Bambi-Awards in München hingelegt.

Bianca Heinicke (32) hat mit ihrem Outfit bei den Bambi-Awards für Aufsehen gesorgt. © Bildmontage: IMAGO / Future Image

Während die anderen Promis in üblicher, eleganter Kleidung über den roten Teppich liefen, sorgte die 32-Jährige mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen.

Denn die Ex-Frau von Julian Claßen (32) passte sich dem Ganzen nicht vollständig an - sondern nur zur Hälfte. Sie schminkte nämlich nur eine Gesichtshälfte, während die anderen blass blieb. Und auch ihre Garderobe war zweigeteilt: rechts ein Abendkleid und links T-Shirt und Jeans.

"Als ich das letzte Mal ungeschminkt über den roten Teppich gelaufen bin, hat das für eine Menge Aufregung gesorgt. Deswegen hab ich gedacht, wir greifen das Thema noch mal auf", erklärt die zweifache Mutter am Rande der Bambi-Awards gegenüber des Veranstalters.

Daher habe sie sich "zweigeteilt, um zu zeigen, dass das eigentlich eine Maske ist. Ein Kostüm, das wir uns anziehen", führt die Internet-Bekanntheit weiter aus.