Hammer-News um Bianca Heinicke: Influencerin startet dieses neue Business

Köln - Ganze zwölf Jahre lang hat Bianca Heinicke (32) mit ihrem YouTube-Kanal "Bibisbeautypalace" Millionen von Fans begeistert. Fernab der Kinderzimmer ihrer Fans hat die Weltverbesserin jetzt aber ganz andere große News verkündet.

Nach der Trennung von Ex-Mann "Julienco" kam Bianca Heinicke rasch mit ihrem langjährigen Manager Timothy Hill (Foto) zusammen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits in weniger als vier Wochen geht es an den Start - ihr erstes eigenes Buch!



Das teasert die Influencerin am Mittwoch höchst persönlich über Instagram an. Unter dem Titel "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt" spricht die Influencerin im Detail über die Zeit, in der sie nach YouTube und dem Ehe-Aus mit Ex-Mann Julian Claßen (32) hinter verschlossenen Türen gelebt hatte.

"Ich sitze auf meinem Bett. Um mich herum Stille. Kein Drang, mein Handy in die Hand zu nehmen. Der Druck ist weg, der selbstgemachte wie der von außen. Weil ich mich dafür entschieden habe", heißt es über genau den Moment, in dem ihr vorheriges Leben von jetzt auf gleich ein Ende genommen hatte.

Mit inzwischen fast vier Jahren Abstand blickt die Kölnerin auf ihr Leben als eine der erfolgreichsten YouTuberinnen des Landes.