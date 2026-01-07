Hammer-News um Bianca Heinicke: Influencerin startet dieses neue Business
Köln - Ganze zwölf Jahre lang hat Bianca Heinicke (32) mit ihrem YouTube-Kanal "Bibisbeautypalace" Millionen von Fans begeistert. Fernab der Kinderzimmer ihrer Fans hat die Weltverbesserin jetzt aber ganz andere große News verkündet.
Bereits in weniger als vier Wochen geht es an den Start - ihr erstes eigenes Buch!
Das teasert die Influencerin am Mittwoch höchst persönlich über Instagram an. Unter dem Titel "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt" spricht die Influencerin im Detail über die Zeit, in der sie nach YouTube und dem Ehe-Aus mit Ex-Mann Julian Claßen (32) hinter verschlossenen Türen gelebt hatte.
"Ich sitze auf meinem Bett. Um mich herum Stille. Kein Drang, mein Handy in die Hand zu nehmen. Der Druck ist weg, der selbstgemachte wie der von außen. Weil ich mich dafür entschieden habe", heißt es über genau den Moment, in dem ihr vorheriges Leben von jetzt auf gleich ein Ende genommen hatte.
Mit inzwischen fast vier Jahren Abstand blickt die Kölnerin auf ihr Leben als eine der erfolgreichsten YouTuberinnen des Landes.
Bianca Heinicke will Fans "von damals" erzählen
Mit ihrem Buch verfolge sie weniger finanzielle Ziele, um sich die Taschen vollzumachen. Vielmehr will die Zweifach-Mama ihre Fans von damals und neu dazugewonnene mit auf ihre Reise nehmen.
"Ich möchte dich in diesem Buch auf meinen eigenen Weg mitnehmen: von den Jahren im grellen Licht der Social-Media-Welt, in denen ich mehr gegeben habe, als mir guttat, bis zu dem Moment, an dem ich merkte, dass ich neu anfangen musste", erklärt sie.
Ihre drastische Ankündigung: "So ehrlich, persönlich und verletzlich habt ihr mich noch nie erlebt."
Statt eines ausführlichen YouTube-Videos auf ihrem Kanal sei es der 32-Jährigen leichter gefallen, ihre Gedanken und Erfahrungen schriftlich festzuhalten, weil sie sich mittlerweile so besser ausdrücken könne.
Erscheinen wird das Buch am 3. Februar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bianca Heinicke