Erstmals seit der Trennung: Bianca Heinicke spricht über die Gründe für ihr Ehe-Aus

Aachen - Von 2018 bis 2024 war Bianca Heinicke (32) mit Julian Claßen (32) verheiratet, mit dem sie seit 2009 zusammen gewesen ist. Trotz der beiden gemeinsamen Kinder folgte aber 2022 die Trennung. Jetzt spricht die Influencerin erstmals über die Scheidung.

Bianca Heinicke (32) hat sich rund vier Jahre nach der Trennung zu ihrem Eheaus mit ihrem Ex-Mann geäußert. © Bildmontage: Instagram/biancaheinicke (Screenshot)

"Beziehungen enden, weil man doch meistens merkt, dass man andere Einstellungen zu gewissen Sachen hat oder sich auseinandergelebt hat", verrät "Bibi" im Gespräch mit ihrem YouTube-Kollegen Rezo (33) in dessen Twitch-Livestream.

Denn während Julian keinen Hehl daraus macht, dass er eine gewisse Vorliebe für Luxus und materielle Dinge hat, hat sich die 32-Jährige seit der Scheidung ganz bewusst vom Konsum distanziert.

Daher will der Streamer von Bianca wissen, ob dieser Wandel auch innerhalb der Ehe möglich gewesen wäre, oder ob die Trennung dafür unabdingbar gewesen sei.

"Für mich muss ich das ganz klar mit einem Ja beantworten, wobei ich es eigentlich gar nicht beantworten kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich es geschafft hätte", gesteht die Mutter der beiden Kinder Lio (7) und Emily (5).