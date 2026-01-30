Erstmals seit der Trennung: Bianca Heinicke spricht über die Gründe für ihr Ehe-Aus
Aachen - Von 2018 bis 2024 war Bianca Heinicke (32) mit Julian Claßen (32) verheiratet, mit dem sie seit 2009 zusammen gewesen ist. Trotz der beiden gemeinsamen Kinder folgte aber 2022 die Trennung. Jetzt spricht die Influencerin erstmals über die Scheidung.
"Beziehungen enden, weil man doch meistens merkt, dass man andere Einstellungen zu gewissen Sachen hat oder sich auseinandergelebt hat", verrät "Bibi" im Gespräch mit ihrem YouTube-Kollegen Rezo (33) in dessen Twitch-Livestream.
Denn während Julian keinen Hehl daraus macht, dass er eine gewisse Vorliebe für Luxus und materielle Dinge hat, hat sich die 32-Jährige seit der Scheidung ganz bewusst vom Konsum distanziert.
Daher will der Streamer von Bianca wissen, ob dieser Wandel auch innerhalb der Ehe möglich gewesen wäre, oder ob die Trennung dafür unabdingbar gewesen sei.
"Für mich muss ich das ganz klar mit einem Ja beantworten, wobei ich es eigentlich gar nicht beantworten kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich es geschafft hätte", gesteht die Mutter der beiden Kinder Lio (7) und Emily (5).
Bianca Heinicke will über die wahren Gründe für das Ehe-Aus nicht reden
Eine Frage, die Rezo auf der Zunge brennt ist, was die wahren Gründe für das viel diskutierte Ehe-Aus bei "Bibi" und "Julienco" gewesen sind.
"Ich habe da nie drüber geredet und ich werde da auch nie drüber reden, aber was man sieht, sieht man. Wir sind einfach in vielen Punkten sehr unterschiedlich", stellt die Internet-Bekanntheit, die inzwischen in Timothy Hill (30) einen neuen Partner gefunden hat, klar.
In dem 30-Jährigen, mit dem sie seit rund dreieinhalb Jahren zusammen ist, scheint sie jetzt den richtigen Mann gefunden zu haben.
"Ich bin ganz verliebt", verrät "Bibi", die sich vorstellen könne, mit Timothy Kinder zu bekommen.
"Es ist kein abgeschlossenes Thema in meinem Kopf", gibt die 32-Jährige auf Nachfrage von Rezo zu.
