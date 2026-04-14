Nach Rauswurf zurück bei "Let's Dance": Bianca Heinicke macht deutliche Ansage
Köln - Sie ist wieder da! Bianca "Bibi" Heinicke (33) kehrt nach ihrem Ausscheiden auf das "Let's Dance"-Parkett zurück - mit einer deutlichen Ansage im Gepäck!
Am vergangenen Freitag wurde der "YouTube"-Star vom TV-Publikum noch knallhart aus der Show geschmissen. Zu wenige Menschen riefen für Bibi an. Jetzt profitiert sie von der Verletzung einer Konkurrentin. Esther Schweins (55) ist raus.
Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe durch RTL hat sich auch die Rückkehrerin selbst zu Wort gemeldet. "Der Tag ist völlig crazy, ehrlicherweise bin ich völlig verwirrt. Ich habe superspontan erfahren, dass ich wieder […] kommen kann", jubelt Heinicke in ihrer Instagram-Story.
Zugleich macht die 33-jährige Kölnerin deutlich, dass sie dabei mit gemischten Gefühlen zu kämpfen hat. "Es fühlt sich so komisch an, auch wenn ich mich natürlich freue, diese erneute Chance zu bekommen und Esthers Platz einzunehmen."
Abschließend lässt Bianca dann aber noch eine echte Kampfansage an die Konkurrenz los: "Ich werde mit doppeltem Ehrgeiz und Einsatz wieder aufs Parkett gehen", stellt sie klar und macht damit deutlich, ihren Platz in der Show nicht so leicht wieder hergeben zu wollen.
Gebrochene Rippen besiegeln "Let's Dance"-Aus von Esther Schweins
Neben den Zuschauern muss die Gründerin von "BibisBeautyPalace" vor allem auch Chef-Juror Joachim Llambi noch von ihrem Können auf dem gebohnerten Parkett überzeugen. Der 61-Jährige hat bereits mehrfach harsche Kritik an ihr geübt.
"Wer über Jahre als Bibi von 'BibisBeautyPalace' Glamour verkörpert, muss ihn auch auf die Tanzfläche bringen. In so einer Show erwarte ich Strahlkraft, das war mir zu bieder", ätzte Llambi nach einem blassen Auftritt der Netz-Bekanntheit.
Esther Schweins hingegen bekam meist viel Lob für ihre Darbietungen. Zwei gebrochene Rippen setzen der Tanzreise der Schauspielerin jetzt allerdings ein jähes Ende. Ein Arzt hat von einem Weitermachen klar abgeraten. Ihr Aus ist damit besiegelt. Bitter.
"Let's Dance" läuft wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa