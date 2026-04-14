Nach Rauswurf zurück bei "Let's Dance": Bianca Heinicke macht deutliche Ansage

Köln - Sie ist wieder da! Bianca "Bibi" Heinicke (33) kehrt nach ihrem Ausscheiden auf das " Let's Dance "-Parkett zurück - mit einer deutlichen Ansage im Gepäck!

Bianca "Bibi" Heinicke (33) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) erhalten bei "Let's Dance" eine zweite Chance. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am vergangenen Freitag wurde der "YouTube"-Star vom TV-Publikum noch knallhart aus der Show geschmissen. Zu wenige Menschen riefen für Bibi an. Jetzt profitiert sie von der Verletzung einer Konkurrentin. Esther Schweins (55) ist raus.

Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe durch RTL hat sich auch die Rückkehrerin selbst zu Wort gemeldet. "Der Tag ist völlig crazy, ehrlicherweise bin ich völlig verwirrt. Ich habe superspontan erfahren, dass ich wieder […] kommen kann", jubelt Heinicke in ihrer Instagram-Story.

Zugleich macht die 33-jährige Kölnerin deutlich, dass sie dabei mit gemischten Gefühlen zu kämpfen hat. "Es fühlt sich so komisch an, auch wenn ich mich natürlich freue, diese erneute Chance zu bekommen und Esthers Platz einzunehmen."

Abschließend lässt Bianca dann aber noch eine echte Kampfansage an die Konkurrenz los: "Ich werde mit doppeltem Ehrgeiz und Einsatz wieder aufs Parkett gehen", stellt sie klar und macht damit deutlich, ihren Platz in der Show nicht so leicht wieder hergeben zu wollen.