Wie niedlich! Bianca Heinicke und ihr Timothy Hill wagen Adoption

Bianca Heinicke (31) und ihr Freund Timothy Hill (29) sind ab sofort stolze Besitzer einer Hündin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bianca Heinicke

Über ihren Instagram-Account mit 8,3 Millionen Followern teilte die Kölnerin am Wochenende die Meldung, dass sie mit Freund Timothy Hill (29) eine putzige Hündin adoptiert habe.

Am Samstag war es schließlich so weit und die Ex von Julian Claßen (31) konnte das neueste Familienmitglied endlich abholen und in die Arme schließen. "Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben eine Hündin aus dem Tierschutz adoptiert und nehmen sie gleich in Empfang", verriet die Zweifach-Mama.

Um welche Rasse es sich beim flauschigen Neuzugang genau handelt - darüber hatte die 31-Jährige bislang noch nichts verraten.

Stattdessen machte Bibi lediglich die Ankündigung, dass die Kleine es nach ein paar Stunden schon ganz toll meistere und sich in den neuen vier Wänden vorbildlich verhalte.

Und das ist nicht die einzige Veränderung im Leben der Ex-YouTuberin.