Bikini-Bild begeistert die Fans: Hollywood-Star (20) schickt verwegene Urlaubsgrüße

Ist die Schauspielerin etwa in Brasilien im Urlaub? Das verriet Brown ihren Fans nicht, zu den Bildern schrieb sie lediglich "In einer Galaxie, weit weit weg".

Dort ist sie nämlich in den Armen ihres Ehemannes zu sehen. Im vergangenen Jahr hatte Brown ihrem Verlobten Jake Bongiovi (22) - seines Zeichens Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi (62) - das Jawort gegeben.

Mit ihm hatte sie in den vergangenen Jahren viel Zeit verbracht. 2023 und 2024 war die 20-Jährige lediglich in einer Netflix-Produktion zu sehen, ansonsten blieb es beruflich ruhig um die junge Schauspielerin.

Doch ob Millie Bobby Brown 2025 auch so viel Zeit für ihren Liebsten hat? Immerhin ist sie in diesem Jahr nicht nur in dem Film "The Electric State" zu sehen, auch die fünfte und letzte Staffel "Stranger Things" dürfte in diesem Jahr Premiere feiern. Dann wird sie wieder Stammgast auf unzähligen roten Teppichen und in vielen Talkshows sein.

Der derzeitige Urlaub könnte also das letzte bisschen Zweisamkeit für eine längere Zeit für das frischgebackenen Ehepaar bedeuten …