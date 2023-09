Beziehungs-Aus vor 9 Jahren: Will Bill Kaulitz seinen Ex immer noch zurück?

Bill und Tom Kaulitz (34) feierten am 1. September ausgelassen ihren 34. Geburtstag. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Bill Kaulitz wirft seinem Bruder dann noch vor, dass er gedacht hätte, besonders Tom würde sich ein erneutes Treffen zwischen Bill und seinem ehemaligen Partner wohl wünschen - denn Tom sei überzeugt, dass Bill ihn heute sowieso nicht mehr mögen würde.

Darauf kontert der Gitarrist: "Das denke ich mir zwar, aber ich hab nie gesagt 'Triff ihn noch mal!'". Sichtlich genervt mein Tom, dass sein kleiner Bruder stattdessen endlich mit dem Thema abschließen soll.

"Er war halt 'The One that got away'", schwärmt Bill unbeirrt weiter (Übersetzung: Der eine, der gegangen ist, Anm. d. Red.). Der 34-Jährige sei ja heute eine ganz andere Person, als noch mit Anfang 20 - inzwischen hat es andere Beziehungen und Errungenschaften gegeben, die seine Persönlichkeit stark geändert hätten.

Ein Kumpel des gebürtigen Magdeburgers hätte ihn sogar ermahnt, dass sein Ex ihn doch damals so schlecht behandelt habe. Zwar sei es vielleicht für Bills Persönlichkeitsentwicklung gut, aber an sich habe "er [Bills] Zeit nicht verdient".

Zwar sei ihr letztes Treffen schon neun Jahre her, doch die Nachricht, die sein Verflossener Bill zum Geburtstag geschickt hatte, hätte seine Gefühle erneut angefacht.

Im Podcast liest Bill die romantische Nachricht vor: "Just want you to know, you have a special place inside me and i think of you often, happy birthday!" (Übersetzung: Nur dass du es weißt, du hast einen besonderen Platz in mir und ich denke oft an dich, alles Gute!", Anm. d. Red.). Die Nachricht hätte er dann auch noch mit Kuss-Smileys verziert.

Bill hätte auf die Nachricht auch schon längst geantwortet, behält den Inhalt aber verschmitzt für sich. Ob sich da wieder was anbahnt...?

Bevor der Sänger aber weiter in seinen Traumfantasien versinken kann, wechselt Tom Kaulitz, offensichtlich genervt, schnell das Thema im Podcast.