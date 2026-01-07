Neujahrsgrüße im Tanga: Bill Kaulitz überrascht Fans mit Poolfoto
Los Angeles - Das Jahr 2025 war für die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) durchaus ein erfolgreiches. Zum Start in das neue Jahr blickt Bill noch einmal zurück und sorgt mit einem Foto bei seinen Fans für Aufsehen.
Mit auffälliger Brille, einem Sektglas in der Hand und nur im Tanga bekleidet grüßt der Sänger seine Follower mit einem freizügigen Pool-Selfie auf Instagram.
In dem Post lässt er das vergangene Jahr Revue passieren und zählt noch einmal auf, was ihm Gutes widerfahren ist.
Unter anderem war die vergangene Tour seiner Band ausverkauft, die Serie "Kaulitz & Kaulitz" landete auf Platz 1 der Netflix-Charts und auch der Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" rangierte an der Spitze der Charts von Spotify.
"Was für ein ereignisreiches Jahr!", schrieb der 36-Jährige dazu. Gleichzeitig kündigte er an, dass es auch 2026 einiges von ihm zu sehen und zu hören geben wird. "Das wird richtig wild – und wir haben noch jede Menge Asse im Ärmel für euch!"
Seine Fans müssen wohl auch nicht mehr lange auf den nächsten Knall warten. Die erste "große Überraschung" soll es noch im Januar geben.
Bill Kaulitz: Silvester mit Heidi und Tom verbracht
Seine Follower kommentierten den Post mit vielen Glückwünschen und Neujahrsgrüßen. Auch seinen Mut, sich so freizügig zu zeigen, wird von vielen honoriert.
Selbst Schwägerin Heidi Klum (51) konnte den Fotobeitrag nicht unkommentiert lassen und schrieb "love you" gefolgt von mehreren Herz-Emojis.
Mit ihr und seinem Zwillingsbruder Tom bilden sie regelmäßig ein unzertrennliches Dreamteam. Sie gehen sogar gemeinsam auf Reisen, wie zuletzt in ihrem Podcast zu hören war.
Laut seinem Instagram-Beitrag habe er, wie soll es auch anders sein, die letzten Stunden des alten Jahres mit ihnen verbracht. "Manchmal kann ich nicht fassen, dass das real ist!", schreibt er weiter.
Nach der Feier und dem Jahreswechsel ging es für den Sänger zurück nach Hause. Dort warteten bereits seine Hündin Alfia und der kürzlich adoptierte Alvin Browndot auf ihn.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Billkaulitz