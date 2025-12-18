Zuckersüßer Neuzugang: Das ist Bill Kaulitz' neuer Hund

Los Angeles - Baby-News im Hause Kaulitz: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) überrascht kurz vor Weihnachten mit einem zuckersüßen - und haarigen - Familienzuwachs.

Bill Kaulitz (36) hat Mischling Alvin adoptiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Stolz zeigt der Sänger seinen vierbeinigen Neuzugang auf Instagram. "Ich habe heute einen Bruder für Alfia adoptiert", verkündet der 36-Jährige.

Der Mischling Alvin BrownDot darf jetzt im Hause Kaulitz einziehen. Bill schreibt weiter, dass er den niedlichen Vierbeiner von der gemeinnützigen Organisation "Roadogs Rescue" vermittelt bekommen hat.

"Ihr seid großartig und ich bin schon richtig verliebt in ihn", teilt der Sänger mit seinen Fans. Auch zeigt er erste Bilder und Videos, wie sich Alvin und Alfia einander annähern.

Die drei spazieren gemeinsam durch Los Angeles und abends toben und spielen die Hunde ausgelassen vor Bills Kamin. Ein echtes Weihnachtsgeschenk!