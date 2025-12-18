Zuckersüßer Neuzugang: Das ist Bill Kaulitz' neuer Hund
Los Angeles - Baby-News im Hause Kaulitz: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) überrascht kurz vor Weihnachten mit einem zuckersüßen - und haarigen - Familienzuwachs.
Stolz zeigt der Sänger seinen vierbeinigen Neuzugang auf Instagram. "Ich habe heute einen Bruder für Alfia adoptiert", verkündet der 36-Jährige.
Der Mischling Alvin BrownDot darf jetzt im Hause Kaulitz einziehen. Bill schreibt weiter, dass er den niedlichen Vierbeiner von der gemeinnützigen Organisation "Roadogs Rescue" vermittelt bekommen hat.
"Ihr seid großartig und ich bin schon richtig verliebt in ihn", teilt der Sänger mit seinen Fans. Auch zeigt er erste Bilder und Videos, wie sich Alvin und Alfia einander annähern.
Die drei spazieren gemeinsam durch Los Angeles und abends toben und spielen die Hunde ausgelassen vor Bills Kamin. Ein echtes Weihnachtsgeschenk!
Frenchie-Dame Alfia durfte im Februar 2024 als Welpe bei dem "Durch den Monsun"-Interpreten einziehen. Dabei war die Hündin aber nicht nur eine niedliche Beschäftigung für Bill, sondern half ihm auch über einen tief sitzenden Schmerz hinweg.
Sein vorheriger Hund, ein Boxer-Mischling namens Stitch, war in 2023 mit nur vier Jahren überraschend verstorben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz