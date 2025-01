Bill Kaulitz über Dickpic-Austausch mit Timur Ülker: "Ist das die ganze Wahrheit?"

Los Angeles - Das letzte Dickpic ist noch nicht getauscht! Nach einer pikanten Story von Dschungelcamp -Teilnehmer Timur Ülker (35) meldet sich nun Bill Kaulitz (35) in seinem Podcast zurück. Scheinbar stimmt die Geschichte des GZSZ-Stars nicht so ganz ...

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) wirft Zweifel an der Dickpic-Geschichte von Timur Ülker auf. © Jonas Walzberg/dpa

War das etwa nur die halbe Wahrheit? Vor einer Woche teaserte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz in seinem Podcast an, dass er eine "heiße Geschichte" zu IBES-Promi Timur Ülker zu berichten hätte. Details nannte er nicht, dafür aber Timur in der Dschungelcamp-Folge von Montag.

Der GZSZ-Schauspieler wollte Bill nämlich seine tatsächliche Penis-Größe beweisen und schickte dem Blondschopf prompt ein Dickpic auf Instagram. Das soll es aber auch schon gewesen sein: "Das kleine Problem war damit behoben", plapperte der 35-Jährige zu IBES-Kollege Sam Dylan (33). "Was Bill geantwortet hat, bleibt mein kleines Geheimnis."

Bill stellt in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" klar - so ganz vollständig ist die Erklärung nicht.

"Ich sag' mal so - ist das die ganze Wahrheit? Jein. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja", deutet Bill kryptisch an. "Ich lass' das mal so stehen, wenn das die Geschichte ist, wie er sie erzählen möchte."