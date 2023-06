Bill Kaulitz' gefährliche Fantasie: "Darf ich eigentlich gar nicht erzählen ..."

Köln - Da ist mit dem Sänger wohl wieder die Fantasie durchgegangen! Bill Kaulitz (33) teilt in seinem Podcast nicht etwa die Sehnsucht nach einem romantischen Partner (mal wieder!), sondern seine Traumvorstellung einer echt gefährlichen Situation.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) teilt in seinem Podcast seine neueste Fantasie: ein Flugzeugabsturz! © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Das darf ich eigentlich immer gar nicht erzählen", eröffnet der Tokio-Hotel-Frontmann in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Ihm sei offenbar schon selbst bewusst, dass das, was er gleich verrät, nicht wirklich bewundernswert ist.

Kurz zuvor hatte Podcast-Gast Nina Chuba (24, "Wildberry Lillet") erklärt, wie groß ihre Angst vor dem Fliegen ist. Darauf meinte Bill prompt, dass er sogar recht gern mit dem Flugzeug unterwegs ist.

Das ist auch besser, immerhin pendelt der 33-Jährige aktuell permanent zwischen seiner Wahl-Heimat Los Angeles und Deutschland, um "The Voice of Germany" drehen zu können.

Doch der Sänger setzt prompt noch einen drauf: "Ich hab immer mal davon geträumt, dass man [...] mit der Maschine irgendwo landet und dann mit seinen ganzen Freunden eine Weile überleben muss."

Wie in der TV-Serie "Lost" will Bill mit dem Flugzeug abstürzen und sich schon bald in einem Abenteuer wiederfinden.