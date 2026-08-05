Bill Kaulitz gönnt sich Luxus-Trip auf moderner Mega-Yacht

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Bill Kaulitz macht Luxus-Urlaub mit seiner Mutter. Der Sänger ist auf einer der spektakulärsten Segelyachten der Welt unterwegs.

Von Robert Lilge

Los Angeles/Neapel – Während sein Bruder Tom Kaulitz (36) mit Heidi Klum (53) in der Karibik entspannt, hat sich Bill Kaulitz (36) offenbar für eine andere Art von Luxus-Auszeit entschieden.

Die Fahrt auf der luxuriösen Yacht genießt Bill Kaulitz (36, r.) zusammen mit seiner Mutter.
Die Fahrt auf der luxuriösen Yacht genießt Bill Kaulitz (36, r.) zusammen mit seiner Mutter.  © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Der Tokio-Hotel-Sänger ist mit seiner Mutter auf der "OE Corinthian" unterwegs, wie auf mehreren seiner Instagram-Posts zu erkennen ist. Das Schiff gilt als eine der spektakulärsten Segelyachten der Welt – und ist alles andere als ein normales Kreuzfahrtschiff.

Laut dem Schiffs-Nachverfolgungs-Dienst VesselFinder ist die "OE Corinthian" 223 Meter lang, 26 Meter breit und fährt unter französischer Flagge.

Das Schiff wurde erst in diesem Jahr fertiggestellt und hatte seine Jungfernfahrt Anfang Juni. Zuletzt lag die Yacht im Hafen von Neapel (Italien).

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Das Schiff ist kein klassischer Kreuzfahrt-Riese mit Tausenden Gästen, sondern eher ein schwimmendes Luxushotel für eine sehr kleine Runde. Es bietet Platz für nur 110 Passagiere in 54 Suiten.

Auf dieser Länge ist das ungewöhnlich exklusiv: viel Raum, wenig Gedränge und offenbar genau das Gegenteil von Massenkreuzfahrt. Trotzdem gibt es mehrere Restaurants, Bars, Pools, ein Spa, einen Fitnessbereich und sogar ein Theater.

Teurer Spaß auf dem Mittelmeer

Auf dem modernen Schiff gibt es unter anderem Bars, die zu leckeren Drinks einladen.
Auf dem modernen Schiff gibt es unter anderem Bars, die zu leckeren Drinks einladen.  © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Ganz billig ist der Spaß natürlich nicht. Eine Reise über das Mittelmeer von Rom nach Valletta (Malta) soll ab mehreren zehntausend Euro pro Suite starten.

Dafür bekommen die Gäste unter anderem Stopps in Italien und auf Malta geboten.

Wer besonders groß buchen will, kann sich eine Suite mit eigener Terrasse, Whirlpool und Privat-Gym mieten.

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Welche Suite Bill gebucht hat, ist nicht bekannt. Seine Fans nahm er jedoch über Social Media mit an Bord und zeigte dort Eindrücke von seiner Reise.

Für Bill und Tom Kaulitz ist es offenbar eine kleine Pause vom Alltag. Auch ihr gemeinsamer Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" legt derzeit eine Auszeit ein.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

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