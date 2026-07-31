Jannik Kontalis rechnet knallhart mit Bill Kaulitz ab: "Provoziert mich maximal"

Mönchengladbach/Los Angeles - Jetzt fällt die Maske! Nur eine Woche nach der Ausstrahlung der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz " , wo auch Jannik Kontalis (29) eine zentrale Rolle spielt, schießt das Reality-Sternchen jetzt scharf gegen Ex-Lover Bill Kaulitz (36).

Reality-Star Jannik Kontalis (29) packt auf Instagram über seine Beziehung zu Bill Kaulitz aus. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis

Diese Anschuldigungen will er nicht auf sich sitzen lassen! In einem Podcast, für den Kontalis 5 Euro von seinen Fans verlangt, plaudert er nun aus dem Nähkästchen.

"Es geht ja darum, dass ich hier zum Sündenbock gemacht wurde", echauffiert sich der 29-Jährige vorab auf Instagram, "In der letzten Staffel war es Marc [Eggers], in dieser Staffel bin ich es."

Besonders die Art, wie Tom Kaulitz (36) hinter seinem Rücken in der Doku über ihn geredet hat, stößt dem "Prominent getrennt"-Star auf. "Es läuft einfach etwas gewaltig schief. Ich lasse mich hier nicht zum Sündenbock machen, wenn ich fucking nichts falsch gemacht habe!"

Dass Jannik und Tom keine besten Freunde mehr werden, war spätestens seit der Ausstrahlung der dritten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" jedem bekannt. Auf seine Liebelei zu Bill war der Mönchengladbacher bis zuletzt gut zu sprechen, schwärmte über die gemeinsame Zeit und Bills Schönheit.

Doch auch an dem Sänger lässt Kontalis jetzt kein gutes Haar mehr.