Jannik Kontalis rechnet knallhart mit Bill Kaulitz ab: "Provoziert mich maximal"
Mönchengladbach/Los Angeles - Jetzt fällt die Maske! Nur eine Woche nach der Ausstrahlung der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", wo auch Jannik Kontalis (29) eine zentrale Rolle spielt, schießt das Reality-Sternchen jetzt scharf gegen Ex-Lover Bill Kaulitz (36).
Diese Anschuldigungen will er nicht auf sich sitzen lassen! In einem Podcast, für den Kontalis 5 Euro von seinen Fans verlangt, plaudert er nun aus dem Nähkästchen.
"Es geht ja darum, dass ich hier zum Sündenbock gemacht wurde", echauffiert sich der 29-Jährige vorab auf Instagram, "In der letzten Staffel war es Marc [Eggers], in dieser Staffel bin ich es."
Besonders die Art, wie Tom Kaulitz (36) hinter seinem Rücken in der Doku über ihn geredet hat, stößt dem "Prominent getrennt"-Star auf. "Es läuft einfach etwas gewaltig schief. Ich lasse mich hier nicht zum Sündenbock machen, wenn ich fucking nichts falsch gemacht habe!"
Dass Jannik und Tom keine besten Freunde mehr werden, war spätestens seit der Ausstrahlung der dritten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" jedem bekannt. Auf seine Liebelei zu Bill war der Mönchengladbacher bis zuletzt gut zu sprechen, schwärmte über die gemeinsame Zeit und Bills Schönheit.
Doch auch an dem Sänger lässt Kontalis jetzt kein gutes Haar mehr.
Jannik Kontalis über Beziehung zu Bill Kaulitz: "Alle auf Social Media denken, ich bin der Böse"
"[Bill] kann quasi sich einfach darüber schrottlachen, dass er 100 Männer gleichzeitig datet, küsst, die teilweise alle auf dem gleichen Fleck sind, aber wir halt die Schlimmen sind", ätzt Kontalis weiter. "Warum sagt Tom nicht: 'Bill, du meinst es doch nicht ernst, was machst du hier?'"
Kontalis selbst ist sich keiner Schuld bewusst und weist alle Anschuldigungen, mit Bill nur wegen Publicity ausgegangen zu sein, von sich.
"Ich war zuvorkommend, nett, bin überallhin gekommen", behauptet der Ex von Yeliz Koc (32), "es provoziert mich maximal, weil die alle auf Social Media denken, ich bin der Böse, ich bin der Schlimme. Das muss doch andersrum sein!"
"Und denkt ihr bei dem ganzen Hate, den ich in den letzten Wochen abbekommen habe, hat er sich einmal für mich gerade gemacht?", schimpft Kontalis abschließend. "Ich bin einfach maximal enttäuscht."
Nach eigenen Angaben seien Bill und Jannik über ein halbes Jahr hin und wieder ausgegangen. Fest zusammen waren sie allerdings nie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/jannikkontalis, Sebastian Gollnow/dpa