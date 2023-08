Bill Kaulitz packt aus: Das geht wirklich Backstage bei der Bachelorette ab

Los Angeles - Noch eine Rose hat die diesjährige Bachelorette Jennifer Saro (27) zu vergeben, dann ist die romantische Rosen-Reise erstmal beendet. Bill Kaulitz (33) packt jetzt sein Insider-Wissen aus, dass es am Set der RTL-Sendung wohl nicht mit rechten Dingen zugeht ...

"Ich habe Kontakte, ich habe Insights, wirklich ganz, ganz tief drin in der Bachelorette-Produktion", behauptete der 33-Jährige.

Wie der Tokio-Hotel-Frontmann in der aktuellen Folge seines Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " verriet, hätte er einige brisante Infos von den Dreharbeiten der diesjährigen Staffel in petto.

Die diesjährige Bachelorette Jennifer Saro (27) vergibt ihre letzte Rose am kommenden Mittwoch. © RTL/Markus Hertrich

In der sechsten Folge der RTL-Sendung haute Jennifer Saro beispielsweise auf einmal fünf Typen raus - laut Bill Kaulitz gab es dafür auch einen triftigen Grund.

"Wie ich erfahren habe, wollten ganz viele sofort gehen, weil sie Jenny gar nicht so toll fanden", erklärte der Blondschopf. "Nachdem sie Fynn geküsst hat im Haus, wollten fast alle gehen und deswegen haben sie in der nächsten Nacht fünf nach Hause geschickt. Das war nicht die Entscheidung der Bachelorette."

Auch hätten die Bachelorette-Boys Saro als zu langweilig empfunden und wollten lieber in der Party-Villa bleiben. Bill Kaulitz führte weiter aus, dass die Produzenten die 27-Jährige dann überzeugt hätten, fünf Männer auf einmal rauszuschmeißen - besser so, als dass sie von selbst gehen.

Doch damit nicht genug, Bill setzte prompt einen drauf: Er wüsste nämlich aus Produktionskreisen genau, für wen sich die hübsche Brünette am Ende entscheiden wird.

"Sie sucht Fynn aus, weiß ich schon", behauptete der Sänger. Daraufhin empörte sich sein Bruder Tom Kaulitz (33), dass er so eine geheime Info doch nicht ausplaudern könne. "Doch, mache ich jetzt aber. Warum? Da sieht man mal, wie viel Einfluss ich habe", prahlte Bill Kaulitz abschließend.

Ob an seinen Angaben wirklich etwas dran ist? Wer am Ende die letzte Rose bekommt, erfahrt Ihr am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL, oder schon vorab auf RTL+ oder im TAG24-Artikel.