Bill Kaulitz: Wird er die USA wegen Trump verlassen?

Los Angeles - Seit 14 Jahren wohnt Bill Kaulitz (35) in den USA . Los Angeles ist zu seiner Heimat geworden; sogar den Tokio-Hotel-Song "Hope" hat er der Stadt gewidmet. Wird ihm sein Zuhause nun entrissen?

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) zog im Herbst 2010 in die USA - auch, um dem Drama in Deutschland zu entkommen. © Anspach/Dittrich/dpa

In einem Interview mit RTL sprach der Sänger kürzlich über seine Sorgen, nachdem der erzkonservative US-Präsident Donald Trump (78) wiedergewählt wurde.

"In Amerika dann aufzuwachen am nächsten Tag und zu wissen, das ist jetzt die Realität … ist schon krass", erinnert sich der Sänger an den Morgen nach der Wahl.

Zusammen mit seinem Zwilling Tom Kaulitz (35) verbringt er immerhin schon eine gute Dekade in den Staaten - doch sie dürfen nur dank ihrer Greencard leben und arbeiten.

Was also, wenn Trump diese Erlaubnis wegen seiner "America First"-Mentalität streichen würde? "Stell' dir vor, als Nächstes werde ich rausgeschmissen. Es kann gut sein! Also es ist ja mit allem zu rechnen", grübelt Bill.

Der Tokio-Hotel-Frontmann glaubt, dass alle Angst davor haben, "irre Leute an der Macht" zu haben. Das sei weltweit besorgniserregend.

Bill überlegt: "Von daher weiß ich nicht, ob der Move dann ist, aus Amerika wegzuziehen ..."