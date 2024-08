"Die Superduper Show": Diese Challenge steht den Kaulitz-Brüdern bevor!

München/Los Angeles - Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 34) sind demnächst in einer brandneuen Show auf ProSieben zu sehen. Jetzt gibt es erste Details, was die Magdeburger bei der "Superduper Show" erwartet.

Katrin Bauerfeind (42, m.) präsentiert ihr erstes eigenes ProSieben-Format: "Die Superduper Show". © Seven.One Entertainment Group/André Kowalski/Johanna Brinckmann

Die beiden Kaulitz-Brüder feiern momentan einen Erfolg nach dem anderen. Erst räumten sie den Fernsehpreis für ihre Sendung "That's My Jam" ab, gewinnen dann bei "The Voice of Germany" und zeigen sich derzeit ganz privat in ihrer eigenen Show "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix, für die bereits eine zweite Staffel angekündigt ist.

Nun sind Bill und Tom auch wieder auf Prosieben unterwegs. Katrin Bauerfeind (42) sucht nämlich ab dem September "Die Superduper Show".

Hierfür inszenieren fünf Prominente jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Lustige an der Aktion: Kinder geben den berühmten Gästen kreative Inspirationen und Ideen für die Umsetzung des Formats.

Das Studiopublikum entscheidet anschließend, wer "Die Superduper Show" des Abends geschaffen hat.