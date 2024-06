Superduper! Bill und Tom Kaulitz bekommen Show auf ProSieben

Nach einer Staffel und einem Sieg bei "The Voice of Germany" zieht es Bill und Tom Kaulitz (beide 34) zum nächsten TV-Projekt. © Joerg Carstensen/dpa

Es ist noch gar nicht so lange her, da sorgten die Kaulitz-Twins für Aufregung in der deutschen TV-Landschaft.

Für RTL standen sie als Moderatoren der Show "That's My Jam" vor der Kamera. Das Erfolgskonzept der Musiksendung stammt ursprünglich aus den USA und wird dort von Latenight-Talker Jimmy Fallon (49) moderiert. Hierzulande bekam die Show sogar den Deutschen Fernsehpreis.

Später sorgten beide für Schlagzeilen als Coaches in der Castingshow "The Voice of Germany", die sie nach einer Staffel und einem Sieg wieder verlassen haben.

Nun also verschlägt es sie zum nächsten TV-Projekt: "Die Superduper Show". Produzieren lässt die Show der vor den Toren Münchens ansässige Fernsehsender ProSieben.

Für viele Fans der Kaulitz-Zwillinge scheint damit ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde schon mehrmals über "geheime Dreharbeiten" in München gesprochen.