Diese TV-Show rührt Bill Kaulitz zu Tränen!

Los Angeles (USA) - Eine deutsche TV-Show berührt den Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) so sehr, dass ihm dabei sogar die Tränen kommen. Der Grund dafür ist herzzerreißend.

"Da musste ich weinen, weil die Hunde so süß sind und wie die Herrchen alle ihre Hunde lieben", sagte Bill in der aktuellen Folge des Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ".

Es handelt sich um die Sendung "Top Dog Germany" von RTL . In dieser Sendung müssen Hunde, begleitet durch ihre Besitzer, einen Parcours meistern.

Besonders eine Sendung hat in der jüngsten Vergangenheit Bill zu Tränen gerührt. Dessen Auslöser hat eine traurige, aber zugleich menschliche Reaktion.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 33) wirken nicht nur an TV-Produktionen mit , sondern sie konsumieren diese auch gerne, wenn sie in Deutschland sind.

Bill Kaulitz' Bulldogge Stitch ist im Februar dieses Jahres unerwartet verstorben. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

An der Sendung, von der es auch eine Prominenten-Ausgabe gibt, hätte er nämlich auch gerne teilgenommen. Und zwar mit seiner Bulldogge, die auf den Namen Stitch hörte.

Im Februar dieses Jahres musste Bill von ihm Abschied nehmen. Die Bulldogge sei laut einem Obduktionsbericht aufgrund von Übergewicht verstorben.

Kurz zuvor verstarb bereits Familienhund Capper. Dem Tokio-Hotel-Frontmann ging sogar der Gedanke durch den Kopf, dass die Tiere hätten vergiftet worden sein können.

"Ich hätte so gerne mit Stitch da auch mitgemacht. Der hätte das richtig gut gemacht. Wenn ich ihn darauf angehypt hätte, der wäre so on fire. Ich glaube, ich hätte das gewonnen mit ihm", konnte sich Bill vorstellen.

Zwillingsbruder Tom war da etwas skeptischer, will aber nicht den Moment ruinieren: "Gewonnen glaube ich nicht, aber vielleicht die Gewinner der Herzen."

Der Grund seiner Tränen ist also ganz menschlich. Die liebevolle Erinnerung an seinen Vierbeiner und die Vorstellung, wie beide in der TV-Sendung aufgetreten wären, haben ihn gerührt.