Obduktions-Ergebnis ist raus: Daran ist Bill Kaulitz' Hund wirklich gestorben

Los Angeles - Nach dem tragischen Tod seines geliebten Hundes Stitch wollte es Bill Kaulitz ( 33) genau wissen - er ordnete die Obduktion seines Vierbeiners an. Jetzt ist das Ergebnis raus, und die Todesursache ist eine andere, als gedacht.

Bill Kaulitz (33) musste Ende Februar von seiner geliebten Bulldogge Stitch Abschied nehmen. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Unglück kommt ja bekanntermaßen selten allein - Im Februar mussten die Kaulitz-Zwillinge sich gleich von drei ihrer geliebten Vierbeiner verabschieden.

Kurz nacheinander starben Familienhund Capper, Bills Bulldogge Stitch und dann auch noch Tom und Heidi's Rüde Anton kurz hintereinander.

Bill dachte längst, dass es bei dem plötzlichen Ableben der Drei nicht mit rechten Dingen zugegangen war.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" vermutete er damals, dass die Bulldogge vielleicht vergiftet worden war. "Vielleicht gibt es irgendeinen Irren, der [in Los Angeles] Hunde vergiftet", so der Musiker.

Diese Gedanken ließ der 33-Jährige nicht auf sich sitzen und forderte daraufhin eine Obduktion seines toten Hundes. Wie er nun im Podcast verriet, konnte die Todesursache endlich geklärt werden.