Gebrochenes Herz und Horror-Kopfschmerzen: So sehr leiden Tom und Bill Kaulitz auf Tour

Tokio Hotel, die Band von Bill (l.) und Tom Kaulitz (r., beide 35) befindet sich gerade auf internationaler Tournee. © Christian Charisius/dpa

Seit einigen Wochen befinden sich die Kaulitz-Twins auf ihrer weltweiten, fast restlos ausverkauften Tournee. Auf der Bühne wartet eine tolle Show auf die Fans, doch was hinter den Kulissen abgeht, wissen viele nicht.

Tom Kaulitz leidet seit Jahren unter schlimmen Clusterkopfschmerzen. Die machen auch vor den Tour-Stopps nicht halt. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet der Gitarrist, dass er aktuell "unter starken Medikamenten" stehe und "auf Anschlag" laufe.

Immer im Gepäck: Spritzen mit Schmerzmitteln, nur so kommt der 35-Jährige durch den Tag. Die aufgrund ihrer heftigen Auswirkungen auf die Psyche auch als "Suizidkopfschmerzen" betitelte Krankheit kann mehrmals täglich auftreten und äußert sich hauptsächlich mit einem starken Druck hinter den Augen oder in den Schläfen.

In der Vergangenheit ging es Tom zuweilen so schlecht, dass Ehefrau Heidi Klum (51) ihn sogar in die Notaufnahme fahren musste.