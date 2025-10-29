Geheimer Eingriff: Bill Kaulitz steht stundenlange Operation bevor

Um welche Operation es sich handelt, dazu machte der Sänger keine Aussagen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wird diese planmäßig ablaufen, soll sie insgesamt sieben Stunden andauern, berichtete der Sänger in der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Wofür der Eingriff nötig ist oder worum es sich bei der Operation genau handelt, verschwieg der sonst plauderfreundliche Musiker. Dabei soll es sich um die erste Prozedur von mehreren handeln.

Fans fragen sich deshalb, ob der 36-Jährige schwer erkrankt sei. Dies verneinte er und gab seinen Anhängern und Podcast-Hörern direkt Entwarnung: "Es könnte ja auch etwas Ernsthaftes sein, ist es aber nicht."

Auch sein Zwillingsbruder Tom (36) relativierte den bevorstehenden langwierigen chirurgischen Eingriff: "Es ist nur eine große OP, weil du freiwillig unter eine Vollnarkose gehst."

Kaum war dies gesagt, beflügelte Bill die nächsten Sorgen bei seinen Fans: "Obwohl, es kann auch schieflaufen. Jetzt habe ich gerade unterschrieben, dass ich dabei auch sterben kann."