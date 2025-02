Jetzt kommt es raus! Timur Ülker hat Bill Kaulitz gebissen

Köln - Diese Frage beschäftigte die IBES-Zuschauer: Hatte Dschungelcamp -Kandidat Timur Ülker (35) etwa was mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35)? Nach viel Geheimniskrämerei packte der Halbfinalist jetzt die pikanten Details aus.

Dschungelcamp-Kandidat Timur Ülker (35) packte jetzt pikante Details zu Bill Kaulitz aus. © RTL

Es war eine der aufsehenerregendsten Storys aus dem diesjährigen Dschungelcamp: Was lief zwischen Timur Ülker und Bill Kaulitz?

Erst wollte niemand wirklich mit der Sprache rausrücken. Nachdem Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" eine "heiße Geschichte" über den GZSZ-Star angeteasert hatte, platzte Timur im australischen Dschungel mit der Geschichte heraus: Er und Bill haben Nacktfotos getauscht.

Damit aber noch nicht genug: Bill feuerte die Spekulationen zuletzt weiter an. "Ich sag' mal so - ist das die ganze Wahrheit? Jein. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ja."

Er verriet außerdem, eine "Bisswunde" von Timur zu haben. Prompt lachten er und Bruder Tom Kaulitz (35) sich kaputt - also nur ein weiterer Scherz?