Lästern über "Lutschfinger": Kaulitz-Zwillinge wollen nicht begrabbelt werden
Los Angeles (USA) - Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden nicht gerne angefasst - und lassen deshalb in ihrem Podcast Dampf ab.
In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lästern die verkaterten Tokio-Hotel-Zwillinge über "Bro-Getatsche", das sie auf Heidi Klums Halloween-Party ertragen mussten.
"Wenn ein paar Drinks drin sind, wollen Männer noch mehr herumfummeln", ärgert sich Tom. Gerade heterosexuelle Männer gehen dann so richtig auf Tuchfühlung.
"Das hasse ich, weil das führt nirgendwohin", regt sich Bill auf, den Annäherungsversuche sonst vielleicht nicht stören würden. "Ich fass' meine Frau an und das war's eigentlich", überlegt Tom.
Dann geht das Lästern los: In Toms nahem Umfeld gebe es einen Typen, den er sowieso nicht mag. "Der tatscht mich die ganze Zeit an, der hat noch so komisch abgegrabbelte Hände", schüttelt es den Gitarristen.
Bill weiß sofort, von wem sein Bruder spricht: "Der hat so Lutschfinger." "Der hat den ganzen Tag seine Finger im Mund", stimmt Tom angeekelt zu. Und dann noch das "Bro"-Gehabe.
Darauf kontert Bill allerdings: "Wenn du mit deinen Kumpels so richtig in deiner heterosexuellen Proletenart da manchmal dastehst, dann kann dir auch ein 'Bro' über die Lippen rutschen."
In der Umkleide "an der Vorhaut gezappelt"
Die kuriosen Arten, wie Männer Kontakt zueinander suchen, beschäftigen die Zwillinge in ihrem Podcast noch eine Weile.
"Ich hab diese Phase damals übergangen, wo [...] die Jungs in der Umkleide angefangen haben, sich gegenseitig an der Vorhaut zu zappeln", überlegt Tom. Bill stimmt zu, dass er entweder richtig mit jemandem herumgemacht habe oder gar nicht.
Vielleicht sind sie beide keine Kuscheltypen, sinnieren die Brüder letztlich.
"Wir waren als Zwillinge zusammengekuschelt im Bauch", gibt Bill zu bedenken.
"Vielleicht haben wir schon so viel gekuschelt. Das hat sich ausgekuschelt mit uns", antwortet Tom abschließend.
Titelfoto: xanthius/123rf, Christoph Soeder/dpa