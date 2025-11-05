Lästern über "Lutschfinger": Kaulitz-Zwillinge wollen nicht begrabbelt werden

Los Angeles (USA) - Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden nicht gerne angefasst - und lassen deshalb in ihrem Podcast Dampf ab.

Tom (l.) und Bill Kaulitz (beide 36) können unerwünschte Berührungen nicht ausstehen. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lästern die verkaterten Tokio-Hotel-Zwillinge über "Bro-Getatsche", das sie auf Heidi Klums Halloween-Party ertragen mussten.

"Wenn ein paar Drinks drin sind, wollen Männer noch mehr herumfummeln", ärgert sich Tom. Gerade heterosexuelle Männer gehen dann so richtig auf Tuchfühlung.

"Das hasse ich, weil das führt nirgendwohin", regt sich Bill auf, den Annäherungsversuche sonst vielleicht nicht stören würden. "Ich fass' meine Frau an und das war's eigentlich", überlegt Tom.

Dann geht das Lästern los: In Toms nahem Umfeld gebe es einen Typen, den er sowieso nicht mag. "Der tatscht mich die ganze Zeit an, der hat noch so komisch abgegrabbelte Hände", schüttelt es den Gitarristen.

Bill weiß sofort, von wem sein Bruder spricht: "Der hat so Lutschfinger." "Der hat den ganzen Tag seine Finger im Mund", stimmt Tom angeekelt zu. Und dann noch das "Bro"-Gehabe.

Darauf kontert Bill allerdings: "Wenn du mit deinen Kumpels so richtig in deiner heterosexuellen Proletenart da manchmal dastehst, dann kann dir auch ein 'Bro' über die Lippen rutschen."