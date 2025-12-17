Turbulentes Jahr für Tom und Bill Kaulitz: Das waren die Highlights
Los Angeles (USA) - Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch die Tokio-Hotel-Jungs Bill und Tom Kaulitz (beide 36) schwelgen in Erinnerungen. Aber was war das absolute Jahres-Highlight der Twins?
"Bei uns passiert so viel in einem Jahr!" erklärt Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Die letzte Episode des Jahres hat Tradition: Es geht um liebste Weihnachtsbräuche, Heiligabend-Pläne und den Rückblick auf das vergangene Jahr.
Ein Top-Highlight für Bill war überraschenderweise ein Klassentreffen, was er und Tom vor wenigen Wochen besuchten. Der Sänger traf dort unter anderem seine Jugendliebe wieder.
"Das ist so ein Abend wo ich wirklich sage, da werde ich mich für immer dran erinnern", schwärmt Bill, "das hat mir so viel gegeben, so viel Wärme und Liebe".
Auch ist sich Tom sicher, den Abend wiederholen zu wollen - und diesmal nicht 20 Jahre mit dem Wiedersehen zu warten.
Top 3 in Deutschland: "Kaulitz Hills" wird gern gehört
Ein Karriere-Highlight für die Twins war natürlich die große Jubiläumsshow zu 20 Jahren "Durch den Monsun" in der Berliner Wuhlheide.
Die Zwillinge haben mit ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (37) und Georg Listing (38) "unglaublich viel Herzblut und Arbeit reingesteckt", erläutert Tom im Podcast.
"Ich war richtig nervös, es war ein aufregender Abend, so viel Freunde und Familie da", erinnert sich der Gitarrist, "das bleibt auf jeden Fall hängen für immer."
Die Band spielte außerdem im Frühjahr eine ausverkaufte Europa-Tournee mit Stopps in vielen deutschen Städten - das hätten die Twins beinahe vergessen.
"Das ist vom Gefühl schon drei Jahre her", lacht Bill.
Abschließend freuen sich die beiden über mittlerweile vier Jahre "Kaulitz Hills". Ein Ende des Podcasts ist noch lange nicht in Sicht. Bei der großen Beliebtheit wäre das auch überraschend: "Kaulitz Hills" war in 2025 Top 3 der meistgehörten Podcasts auf Spotify in Deutschland.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz, Fabian Sommer/dpa