"Muss Eier haben": Bill Kaulitz über Pech in der Liebe und den Mann an seiner Seite

Los Angeles/Köln - Für die Kaulitz-Zwillinge (beide 35) könnte es karrieretechnisch derzeit nicht besser laufen. In Sachen Liebe läuft es bei Sänger Bill jedoch weiterhin so gar nicht.

Alles in Kürze

Bill Kaulitz (35) wartet noch auf die große Liebe. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

In einem RTL-Interview zum Start der zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" (Start: 17. Juni) lässt der Tokio-Hotel-Frontsänger etwas tiefer in seine Gefühlswelt blicken und wie es derzeit um sein Liebesleben steht.

Wie man zuvor im neuen Trailer der Netflix-Doku sehen kann, wird auch Bills Ex Marc Eggers (38) in den Folgen zu sehen sein. Nach dem monatelangen Geturtel zwischen den beiden Musikern ist Bill aktuell wieder Single und plagt sich in den neuen Folgen mit einem gebrochenen Herzen herum.

Für den 35-Jährigen weckt das keine schönen Erinnerungen. Im Interview verrät er: "Natürlich unterhält das die Leute, aber für mich ist das ja meine Realität. Also ich wurde wirklich ja verlassen, betrogen, stehen gelassen."

Das lässt Zwillingsbruder Tom selbstverständlich nicht kalt. "Ich habe natürlich als Außenstehender sofort ein Gefühl, weil ich natürlich nicht die rosarote Brille aufhabe. Aber er hört ja nicht auf mich", erklärt Tom.

Trotz der Fehlschläge in der Liebe lässt sich Bill nicht unterkriegen und weiß genau, was er sich von seinem zukünftigen Partner wünscht. Auf die Frage, ob er einen Mann daten würde, der für "Kaulitz & Kaulitz" vor die Kamera möchte, findet er klare Worte.

"Ein Mann an meiner Seite muss natürlich die Eier haben und sagen: 'Weißt du was, ich ducke mich nicht weg, wenn die Kameras kommen, und ich bin an deiner Seite'", stellt er klar.