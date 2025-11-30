Nico Santos feuert gegen Tokio Hotel: "Das ist kein Spaß!"

Berlin - Zoff-Alarm bei den Stars und Sternchen: Zwischen Sänger Nico Santos (32) und den Jungs von Tokio Hotel scheint es gekracht zu haben. Santos macht seinem Unmut plötzlich auf dem roten Teppich Luft.

Sänger Nico Santos (32, "Rooftop") scheint mit Tokio Hotel aneinandergeraten zu sein. © Silas Stein/dpa

Bei den YouTube-Awards in Berlin wirft der 32-Jährige der bekannten Magdeburger Band "einseitigen Beef" vor.

"Ich habe damit nichts zu tun, es liegt nicht an mir", erklärt Santos gegenüber RTL. Dem "Rooftop"-Interpret würde auch kein Grund einfallen, weswegen die Band es auf ihn abgesehen haben könnte.

Zu einer Aussprache kam es an dem Abend der Awards nicht mehr. "Vielleicht sieht man sich irgendwann mal", meint der "The Voice of Germany"-Coach abschließend.

Alles begann mit einem witzigen Interview: Die Tokio-Hotel-Jungs Tom und Bill Kaulitz (beide 36), Gustav Schäfer (37) und Georg Listing (38) waren vergangene Woche beim Radiosender Bayern 3 zu Gast und sollten deutsche Sänger ranken.