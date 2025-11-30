Nico Santos feuert gegen Tokio Hotel: "Das ist kein Spaß!"
Berlin - Zoff-Alarm bei den Stars und Sternchen: Zwischen Sänger Nico Santos (32) und den Jungs von Tokio Hotel scheint es gekracht zu haben. Santos macht seinem Unmut plötzlich auf dem roten Teppich Luft.
Bei den YouTube-Awards in Berlin wirft der 32-Jährige der bekannten Magdeburger Band "einseitigen Beef" vor.
"Ich habe damit nichts zu tun, es liegt nicht an mir", erklärt Santos gegenüber RTL. Dem "Rooftop"-Interpret würde auch kein Grund einfallen, weswegen die Band es auf ihn abgesehen haben könnte.
Zu einer Aussprache kam es an dem Abend der Awards nicht mehr. "Vielleicht sieht man sich irgendwann mal", meint der "The Voice of Germany"-Coach abschließend.
Alles begann mit einem witzigen Interview: Die Tokio-Hotel-Jungs Tom und Bill Kaulitz (beide 36), Gustav Schäfer (37) und Georg Listing (38) waren vergangene Woche beim Radiosender Bayern 3 zu Gast und sollten deutsche Sänger ranken.
Nico Santos wirft Tokio Hotel einseitigen Beef vor: "Haben nicht den Mut zu sagen, warum"
Nina Chuba (27) landete prompt auf Platz 1, Michael Schulte (35) wurde auf den zehnten und letzten Platz verbannt. Als die Band dann auch noch Nico Santos' Namen zieht, spitzte sich die Situation zu.
"Oh, Nico Santos, da war die zehn leider schon vergeben", platzt Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz hervor. Die Musiker lachen sich daraufhin in dem TikTok-Video kaputt.
Augenscheinlich hatten die "Durch den Monsun"-Interpreten bislang nicht viel mit Nico Santos zu tun.
Der Clip fuhr über 700.000 Aufrufe ein, und in den Kommentaren wurde besonders über die Nico-Santos-Bemerkung heiß diskutiert.
Bis der Musiker selbst einen Kommentar postete: "Das ist kein Spaß. Die mögen mich nicht. Sie haben aber nicht den Mut zu sagen, warum", feuerte er zurück.
Jetzt sind die Tokio-Hotel-Jungs am Zug! Die nächste Ausgabe von Tom und Bills Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" dürfte spannend werden.
Titelfoto: Bildmontage: Silas Stein/dpa, Felix Hörhager/dpa