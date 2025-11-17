Von Hollywood-Glamour zu Alpen-Idyll: Bill & Tom Kaulitz liebäugeln mit Umzug

München/Tegernsee - Kehren Bill und Tom Kaulitz (beide 36) Hollywood bald den Rücken? Während es den Sänger privat bereits nach Bayern zieht, liebäugeln die Zwillinge nun sogar mit einem eigenen Traumhaus am Tegernsee.

Bill (M.) und Tom Kaulitz (l., beide 36) könnten sich vorstellen, auch in Bayern zu leben. © Felix Hörhager/dpa

Kein "Senf aus Hollywood" sondern "Senf am Tegernsee": Die Tokio-Hotel-Zwillinge denken über einen großen Schritt nach.

Im Interview mit "Antenne Bayern" sprechen Bill und Tom offen über ihre Immobilienpläne - denn für den Sänger gibt es auch einen Mann am Tegernsee, der ihn zu einem Umzug bewegen könnte.

Die Region rund um München gefalle den Zwillingen besonders gut. "Wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht herziehen", verraten sie im Interview. Am Tegernsee leben viele Promis, von Schauspielern bis Sportler.

Dadurch schnellten auch die Immobilienpreise in die Höhe. Für die Einheimischen ein schweres Los, doch Bill und Tom Kaulitz kann es gar nicht luxuriös genug sein. Von ihrer Traumvilla in Bayern haben sie auch schon eine genaue Vorstellung.

Haus mit 800 Quadratmetern, Seeblick und sieben Bädern - das wünschen sich die Tokio-Hotel-Stars. "Und möglichst günstig", scherzt Tom. "Wir gucken immer in der Stadt, die uns gefällt, direkt nach Immobilien, und ich kann euch sagen, wir halten die Augen offen."

Doch dass sie den Hauskauf wirklich ernst meinen, unterschreibt auch Bandkollege Georg Listing (38): "Wir diskutieren das wirklich. Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, dass wir oder Teile von uns in Bayern mal heimisch werden."