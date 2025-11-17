Von Hollywood-Glamour zu Alpen-Idyll: Bill & Tom Kaulitz liebäugeln mit Umzug
München/Tegernsee - Kehren Bill und Tom Kaulitz (beide 36) Hollywood bald den Rücken? Während es den Sänger privat bereits nach Bayern zieht, liebäugeln die Zwillinge nun sogar mit einem eigenen Traumhaus am Tegernsee.
Kein "Senf aus Hollywood" sondern "Senf am Tegernsee": Die Tokio-Hotel-Zwillinge denken über einen großen Schritt nach.
Im Interview mit "Antenne Bayern" sprechen Bill und Tom offen über ihre Immobilienpläne - denn für den Sänger gibt es auch einen Mann am Tegernsee, der ihn zu einem Umzug bewegen könnte.
Die Region rund um München gefalle den Zwillingen besonders gut. "Wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht herziehen", verraten sie im Interview. Am Tegernsee leben viele Promis, von Schauspielern bis Sportler.
Dadurch schnellten auch die Immobilienpreise in die Höhe. Für die Einheimischen ein schweres Los, doch Bill und Tom Kaulitz kann es gar nicht luxuriös genug sein. Von ihrer Traumvilla in Bayern haben sie auch schon eine genaue Vorstellung.
Haus mit 800 Quadratmetern, Seeblick und sieben Bädern - das wünschen sich die Tokio-Hotel-Stars. "Und möglichst günstig", scherzt Tom. "Wir gucken immer in der Stadt, die uns gefällt, direkt nach Immobilien, und ich kann euch sagen, wir halten die Augen offen."
Doch dass sie den Hauskauf wirklich ernst meinen, unterschreibt auch Bandkollege Georg Listing (38): "Wir diskutieren das wirklich. Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, dass wir oder Teile von uns in Bayern mal heimisch werden."
Zieht Bill Kaulitz für einen Mann nach Bayern?
Für Bill Kaulitz liegt die Motivation für einen Hauskauf an den Alpen aber weniger in der Natur als bei einem schönen Mann. "Ich habe auch einen Flirt am Tegernsee, das passt ganz gut", verrät der Sänger lachend.
Dass er die in Deutschland lebenden Männern denen aus Hollywood bevorzugt, haben die Fans schnell bemerkt - zuletzt datete er TV-Star Jannik Kontalis (29), die beiden wurden knutschend auf dem Oktoberfest erwischt.
Ein Jahr zuvor führte Bill eine Beziehung mit YouTuber und Ballermann-Sänger Marc Eggers (39).
Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa, Stefan Puchner/dpa