"The Voice"-Drama geht weiter - Bill Kaulitz: "Stopp, jetzt ist gut!"

Los Angeles/Berlin - Es ist immer noch nicht vorbei! "The Voice of Germany"-Juror Bill Kaulitz (34) wird mit den anderen Teamleitern noch immer nicht warm. Jetzt geht er sogar von einer Verschwörung seiner Kollegen aus.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) fühlt sich von seinen "The Voice of Germany"-Kollegen schlecht behandelt. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Wenn "The Voice of Germany" in dieser Staffel eine Sache auszeichnet, dann sind es tolle Gesangtalente, spannende Battles – und der andauernde Streit zwischen Bill Kaulitz und seinen Mit-Juroren Ronan Keating (46) und Giovanni Zarrella (45). Selbst Bills eigene Mutter soll zu ihm gesagt haben, dass in der Sendung bei ihm "die Hexe herauskam".

In der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" macht der Sänger seinem Frust Luft. Tatsächlich würden die Diskussionen zwischen den Promis noch viel länger dauern als schließlich im Fernsehen gezeigt. "Es wird viel geschnitten", erläutert Bill.

Er habe sich die Sendung nun aus der Sicht der Zuschauer angesehen und musste feststellen, dass Zarrella und Keating anscheinend das "Team Toll", was er mit seinem Bruder Tom Kaulitz (34) leitet, auf dem Kieker haben.

"Die haben nicht mehr an ihre Talente gedacht [...], sondern es war nur noch alle gegen Bill und Tom", wirft er den beiden vor.