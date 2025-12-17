Turbulentes Jahr für Tom und Bill Kaulitz: "Mein Jahreshighlight ist..."

Los Angeles (USA) - Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch die Tokio-Hotel-Jungs Bill und Tom Kaulitz (beide 36) schwelgen in Erinnerungen. Aber was war das absolute Jahres-Highlight der Twins?

Die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz (beide 36) blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Bei uns passiert so viel in einem Jahr!" erklärt Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Die letzte Episode des Jahres hat Tradition: Es geht um liebste Weihnachtsbräuche, Heiligabend-Pläne und den Rückblick auf das vergangene Jahr.

Ein Top-Highlight für Bill war überraschenderweise ein Klassentreffen, was er und Tom vor wenigen Wochen besuchten. Der Sänger traf dort unter anderem seine Jugendliebe wieder.

"Das ist so ein Abend wo ich wirklich sage, da werde ich mich für immer dran erinnern", schwärmt Bill, "das hat mir so viel gegeben, so viel Wärme und Liebe".

Auch ist sich Tom sicher, den Abend wiederholen zu wollen - und diesmal nicht 20 Jahre mit dem Wiedersehen zu warten.