Wegen Tom und Bill Kaulitz: Bundespolizei am Flughafen alarmiert

Los Angeles - Promi-Alarm am Flughafen - wortwörtlich! Wegen Tom und Bill Kaulitz (beide 36) musste zuletzt die Bundespolizei alarmiert werden. Die Twins haben eine klare Meinung zum Vorfall.

Wegen Tom und Bill Kaulitz (beide 36) musste am Flughafen die Bundespolizei gerufen werden. © Felix Hörhager/dpa

Direkt nach der Preisverleihung vom Bambi ging es für die Kaulitz-Twins zurück zum Flughafen. Doch das lief dieses Mal alles andere als glatt, erinnern sich die Brüder in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Ihr Handgepäck löste während der Sicherheitskontrolle plötzlich Alarm aus und die Angestellten vor Ort mussten ihre Taschen prüfen.

Zunächst nicht weiter auffällig - immerhin reisen Tom und Bill stets mit viel Technik. Dass dann aber auch noch die Bundespolizei gerufen wurde, damit haben die 36-Jährigen nicht gerechnet.

"Meiner Meinung nach ist das Scan-Ding kaputt. Dieses Ding ist ja offensichtlich quatschig", schimpft Tom in der aktuellen Podcast-Folge.